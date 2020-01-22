Государство вас будет защищать: Зеленский в Давосе обратился к иностранным инвесторам – видео
Президент Владимир Зеленский во время Всемирного экономического форума в Давосе обратился к западным инвесторам с призывом вкладывать деньги в Украину. По его словам, сегодня очень выгодно инвестировать в Украину.
Глава государства рассказал о специальной программе для инвесторов, которая будет называться investment nanny (инвестиционная няня).
Важно: Зеленский выступил на форуме в Давосе: главные тезисы
По его словам, каждому инвестору, который привлечет в украинскую экономику более 100 миллионов долларов, обеспечат отдельный контракт с государством. Заниматься такими инвесторами будет отдельный менеджер, который будет говорить на пяти языках и будет готов работать с ними 24 часа в сутки по любым вопросам.
Также президент упомянул, что в Украине готовится большая приватизация уже в начале весны 2020 года. 500 предприятий готовы к приватизации. Первые два года всем инвесторам, которые выкупят украинские предприятия на сумму свыше 10 миллионов долларов, государство подарит "налоговые каникулы". Говорится о том, что они не будут платить налог на прибыль в течение пяти лет.
Я не хочу назвать украинцев cheap (с английского – дешевыми), но пока в Украине дешевле, чем в странах ЕС. Поэтому будьте умными и добро пожаловать,
– подытожил президент.
Что известно о большой приватизации в Украине
Приватизация является одной из приоритетных задач правительства. Список государственного имущества, подлежащего приватизации, включает крупные и малые объекты. Кабинет Министров Украины уже передал 530 государственных предприятий на приватизацию. Их совокупная балансовая стоимость составляет более 12 миллиардов гривен.
Смотрите полное видео выступления президента Зеленского на форуме в Давосе:
Кто от Украины поехал на форум в Давосе
- президент Владимир Зеленский,
- премьер-министр Алексей Гончарук,
- министр иностранных дел Вадим Пристайко,
- олигарх Виктор Пинчук, который ежегодно организует Украинский завтрак в Давосе,
- нардеп от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский,
- генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко,
- исполнительная директор общественной организации "Центр противодействия коррупции" Дария Каленюк.
Кроме того, 23 депутата от правящей партии "Слуга народа" также поехали от Украины на форум в Давосе.
Что известно об украинской программе форума в Давосе
- 22 января ожидаются речи Юлии Ковалив, заместителя руководителя Офиса Президента Украины, и Дмитрия Сенниченко, председателя Фонда госимущества. Также ожидается выступление Давида Арахамии, председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде.
- 22 января состоится закрытая встреча инвестиционного совета под руководством президента Зеленского.
- 23-го января, выступят глава "Нафтогаза" Андрей Коболев и Алексей Борняков, заместитель министра цифровой трансформации Украины.
- Вечером запланирован прием для "тех, кто движет реформы в Украине" с участием работников правительства, нардепов и дипломатов. Последней обратится к мировому сообществу Соломия Бобровская, депутат и заместитель председателя делегации Украины в Парламентской Ассамблеи НАТО.
- Не указаны в программе, но заявленные Олег Сенцов, Виталий Кличко, Юрий Косюк.
Интересно: Давос-2020: чего ждать миру и Украине
В течение всех дней Давоса будет действовать "Украинский дом", уже третий год подряд. Он соберет вместе бизнесменов, стартаперов, политиков и чиновников.
В прошлом году Украинский дом посетили 700 гостей. Поэтому в 2020 организаторы хотят "показать, что Украина – современное европейское государство с большой историей и глубокой культурой. Мы хотим показать фундаментальные изменения, которые двигают вперед бизнес и производство".
Основной целью Украины будет провести переговоры, пусть и неформальные, с как можно большей частью мирового экономического и политического истеблишмента и заручиться их поддержкой. Возможно, договориться о новых зарубежных инвестициях в нашу страну. Напомнить миру о ситуации в Украине.
Что такое Всемирный экономический форум в Давосе?
Международная неправительственная организация, которая ежегодно организует встречу в Давосе (Швейцария). Это событие собирает около 2500 высших руководителей бизнеса, международных политических лидеров, избранных интеллектуалов и журналистов. Участники обсуждают наиболее актуальные вопросы, стоящие перед миром.
Главная тема нынешнего форума – формирование капитализма для всех заинтересованных сторон. Впервые за полувековую историю экономического форума в Давосе определено, что пять крупнейших мировых рисков являются экологичными. Говорится о климатических катастрофах, потери биоразнообразия и разрушении наземных и водных экосистем.