Государство вас будет защищать: Зеленский в Давосе обратился к иностранным инвесторам – видео

Президент Владимир Зеленский во время Всемирного экономического форума в Давосе обратился к западным инвесторам с призывом вкладывать деньги в Украину. По его словам, сегодня очень выгодно инвестировать в Украину.

Глава государства рассказал о специальной программе для инвесторов, которая будет называться investment nanny (инвестиционная няня).

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По его словам, каждому инвестору, который привлечет в украинскую экономику более 100 миллионов долларов, обеспечат отдельный контракт с государством. Заниматься такими инвесторами будет отдельный менеджер, который будет говорить на пяти языках и будет готов работать с ними 24 часа в сутки по любым вопросам.

Также президент упомянул, что в Украине готовится большая приватизация уже в начале весны 2020 года. 500 предприятий готовы к приватизации. Первые два года всем инвесторам, которые выкупят украинские предприятия на сумму свыше 10 миллионов долларов, государство подарит "налоговые каникулы". Говорится о том, что они не будут платить налог на прибыль в течение пяти лет.

Я не хочу назвать украинцев cheap (с английского – дешевыми), но пока в Украине дешевле, чем в странах ЕС. Поэтому будьте умными и добро пожаловать,

– подытожил президент.

Что известно о большой приватизации в Украине

Приватизация является одной из приоритетных задач правительства. Список государственного имущества, подлежащего приватизации, включает крупные и малые объекты. Кабинет Министров Украины уже передал 530 государственных предприятий на приватизацию. Их совокупная балансовая стоимость составляет более 12 миллиардов гривен.

Смотрите полное видео выступления президента Зеленского на форуме в Давосе:

Кто от Украины поехал на форум в Давосе

президент Владимир Зеленский,

премьер-министр Алексей Гончарук,

министр иностранных дел Вадим Пристайко,

олигарх Виктор Пинчук, который ежегодно организует Украинский завтрак в Давосе,

нардеп от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский,

генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко,

исполнительная директор общественной организации "Центр противодействия коррупции" Дария Каленюк.

Кроме того, 23 депутата от правящей партии "Слуга народа" также поехали от Украины на форум в Давосе.

Что известно об украинской программе форума в Давосе

22 января ожидаются речи Юлии Ковалив , заместителя руководителя Офиса Президента Украины, и Дмитрия Сенниченко, председателя Фонда госимущества. Также ожидается выступление Давида Арахамии, председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде.

, заместителя руководителя Офиса Президента Украины, и Дмитрия Сенниченко, председателя Фонда госимущества. Также ожидается выступление Давида Арахамии, председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде. 22 января состоится закрытая встреча инвестиционного совета под руководством президента Зеленского.

23-го января, выступят глава "Нафтогаза" Андрей Коболев и Алексей Борняков, заместитель министра цифровой трансформации Украины.

Вечером запланирован прием для "тех, кто движет реформы в Украине" с участием работников правительства, нардепов и дипломатов. Последней обратится к мировому сообществу Соломия Бобровская, депутат и заместитель председателя делегации Украины в Парламентской Ассамблеи НАТО.

Не указаны в программе, но заявленные Олег Сенцов, Виталий Кличко, Юрий Косюк.

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В течение всех дней Давоса будет действовать "Украинский дом", уже третий год подряд. Он соберет вместе бизнесменов, стартаперов, политиков и чиновников.

В прошлом году Украинский дом посетили 700 гостей. Поэтому в 2020 организаторы хотят "показать, что Украина – современное европейское государство с большой историей и глубокой культурой. Мы хотим показать фундаментальные изменения, которые двигают вперед бизнес и производство".

Основной целью Украины будет провести переговоры, пусть и неформальные, с как можно большей частью мирового экономического и политического истеблишмента и заручиться их поддержкой. Возможно, договориться о новых зарубежных инвестициях в нашу страну. Напомнить миру о ситуации в Украине.

Что такое Всемирный экономический форум в Давосе?

Международная неправительственная организация, которая ежегодно организует встречу в Давосе (Швейцария). Это событие собирает около 2500 высших руководителей бизнеса, международных политических лидеров, избранных интеллектуалов и журналистов. Участники обсуждают наиболее актуальные вопросы, стоящие перед миром.



Главная тема нынешнего форума – формирование капитализма для всех заинтересованных сторон. Впервые за полувековую историю экономического форума в Давосе определено, что пять крупнейших мировых рисков являются экологичными. Говорится о климатических катастрофах, потери биоразнообразия и разрушении наземных и водных экосистем.