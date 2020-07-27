Накануне в Киеве столичный мэр Виталий Кличко поймал двух уличных художников, которые рисовали граффити. В их команде Olifant убеждают, что ребята это делают не впервые и с благой целью – якобы закрашивают надписи, пропагандирующие наркоманию. Кличко на это ответил, что готов им выделить много краски, чтобы те убрали надписи из исторических зданий.

Кличко поймал двух художников граффити: новое заявление мэра столицы

Мэр Киева сделал новое заявление относительно событий в Киеве накануне, когда он поймал двух художников граффити. Соответствующее сообщение появилось на его фейсбук-странице.

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По словам Кличко, к нему поступают предложения, мол, лучше помочь художникам и выдать несколько ведер краски, потому что ребята "полезным делом занимаются и закрашивают надписи с адресами телеграмм-каналов по распространению наркотиков".

В таком случае, у меня тоже есть предложение: я – готов выделить не несколько ведер, а цистерну краски. Чтобы они и другие неравнодушные помогали городу убирать надписи хотя бы из исторических зданий столицы. Только не другими росписями, а закрашивали разным "творчеством"! И, если эти ребята действительно хотят делать доброе дело на благо города, – краска и все другое необходимое будет!

– отметил киевский городской голова.

Он подчеркнул, главное – искренность намерений и готовность делать Киев лучшим и красивым! А также совместно бороться с вандализмом, случаев которого сегодня в Киеве есть, к сожалению, много.

Коротко о задержании художников граффити Кличко в Киеве

Это произошло поздно вечером 25 июля. Мэр Киева задержал художников на улице Стрелецкой.

С художниками Кличко провел воспитательную беседу и вызвал полицейских. Однако, правоохранители задержали только одного парня, так как другой убежал.

По версии столичной власти, ребята писали надпись White Lives Matter, что является ответом на движение за права темнокожих Black Lives Matter.

что является ответом на движение за права темнокожих Black Lives Matter. Зато в команде художников убеждают, что на стене было написано слово Kush, что с американского сленга переводится как "травка". Кроме того, вся стена была испорчена и исписана тегами. Кроме того, здесь добавили, что художники за свои деньги заказали баннеры с изображением античных статуй.

Кроме того, вся стена была испорчена и исписана тегами. Кроме того, здесь добавили, что художники за свои деньги заказали баннеры с изображением античных статуй. Ветеран войны на Донбассе и активист Сергей Бондарь сообщил, что он много лет знает художников. По его словам, один из них прошел войну (ему удалось сбежать), а другой – Ярослава Синицу – ранили во время событий на Майдане в 2014 году: ему титушки разнесли пол головы.

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