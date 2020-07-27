Готов выделить цистерну краски, – Кличко о задержании художников граффити в Киеве
Накануне в Киеве столичный мэр Виталий Кличко поймал двух уличных художников, которые рисовали граффити. В их команде Olifant убеждают, что ребята это делают не впервые и с благой целью – якобы закрашивают надписи, пропагандирующие наркоманию. Кличко на это ответил, что готов им выделить много краски, чтобы те убрали надписи из исторических зданий.
Кличко поймал двух художников граффити: новое заявление мэра столицы
Мэр Киева сделал новое заявление относительно событий в Киеве накануне, когда он поймал двух художников граффити. Соответствующее сообщение появилось на его фейсбук-странице.
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По словам Кличко, к нему поступают предложения, мол, лучше помочь художникам и выдать несколько ведер краски, потому что ребята "полезным делом занимаются и закрашивают надписи с адресами телеграмм-каналов по распространению наркотиков".
В таком случае, у меня тоже есть предложение: я – готов выделить не несколько ведер, а цистерну краски. Чтобы они и другие неравнодушные помогали городу убирать надписи хотя бы из исторических зданий столицы. Только не другими росписями, а закрашивали разным "творчеством"! И, если эти ребята действительно хотят делать доброе дело на благо города, – краска и все другое необходимое будет!
– отметил киевский городской голова.
Он подчеркнул, главное – искренность намерений и готовность делать Киев лучшим и красивым! А также совместно бороться с вандализмом, случаев которого сегодня в Киеве есть, к сожалению, много.
Коротко о задержании художников граффити Кличко в Киеве
- Это произошло поздно вечером 25 июля. Мэр Киева задержал художников на улице Стрелецкой.
- С художниками Кличко провел воспитательную беседу и вызвал полицейских. Однако, правоохранители задержали только одного парня, так как другой убежал.
- По версии столичной власти, ребята писали надпись White Lives Matter, что является ответом на движение за права темнокожих Black Lives Matter.
- Зато в команде художников убеждают, что на стене было написано слово Kush, что с американского сленга переводится как "травка". Кроме того, вся стена была испорчена и исписана тегами. Кроме того, здесь добавили, что художники за свои деньги заказали баннеры с изображением античных статуй.
- Ветеран войны на Донбассе и активист Сергей Бондарь сообщил, что он много лет знает художников. По его словам, один из них прошел войну (ему удалось сбежать), а другой – Ярослава Синицу – ранили во время событий на Майдане в 2014 году: ему титушки разнесли пол головы.
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