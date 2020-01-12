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      Готов биться об заклад, что весной не будет ни одной нормандской встречи, – Дейнега

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      Встреча в нормандском формате / GettyImages

      Путину не нужно окончание войны на Донбассе. Если президент РФ и захочет мира, то только в случае украинской капитуляции. Соответственно, встреча в нормандском формате весной может просто не состояться.

      Такое мнение в интервью 24 каналу высказал глава фонда "Вернись живым" и блогер 24 канала Виталий Дейнега.

      К теме: Быстрого окончания войны не вижу: откровенное интервью с ветераном Остальцевим

      "Последняя нормандская встреча, на которой был Путин и Порошенко, была в 2016 году. На ней было согласовано, что на следующей будут обсуждать дорожную карту выполнения Минска. После чего Путин перестал ездить на эти встречи, потому что зачем ему согласовывать дорожную карту по мирному урегулированию", – отметил волонтер.

      Дейнега отметил, что Путину не нужен мир, ему нужна война и уничтожение Украины. По словам волонтера, если Путину и нужен такой мир, то только в случае украинской капитуляции, что приведет к разрушению страны, к потере суверенитета.

      Я готов "заложиться" на деньги, что в марте и в апреле не будет ни одной нормандской встречи. Я могу ошибаться. Но я бы об этом сильно, во-первых, не переживал, а во-вторых, даже, если она будет, то россияне будут предъявлять требования – что должно произойти,
      – пояснил Дейнега.

      нормандська зустріч
      О чем договорились на нормандской встрече / инфографика 24 канала

      Видео полного интервью с Виталием Дейнегой:

       

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      Автор: Елена Трибушная
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Владимир Зеленский Ангела Меркель Владимир Путин Эммануэль Макрон Нормандская встреча 2019
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