13:15
29 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Учителя дешевле, чем солярка. Россияне украли Крым у россиян
      Вєсті Кремля
      22:25, 28 января
      Вести.UA: Россия застряла в XVI веке. Беспокойный язык Азарова
      Вєсті.UA
      21:52, 28 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Командировка в эпоху дефицита
      Згадати все
      22:21, 25 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Вакарчук о встрече с президентом: Готов общаться с кем угодно для достижения цели

      29 Читати новину українською
      Святослав Вакарчук
      Святослав Вакарчук / Getty Images

      Популярный украинский музыкант и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук отметил, что встречается с разными людьми, включая государственных чиновников и политиков, а также президентом Петром Порошенко. Со всеми он в основном говорит на тему изменений в Украине.

      Об этом артист рассказал в эфире телеканала ZIK.

      Читайте также: Вакарчук не идет в президенты: что известно о его недвижимости

      "Я общаюсь с разными политиками и государственными чиновниками. Безусловно, я общался с Президентом. Один процент разговоров занимает: "Добрый день. Как дела?", А 99 процентов говорится о моем желании настоящих перемен в стране", – убеждает Вакарчук.

      По его словам, когда только начиналась разговор об Антикоррупционном суде и этого даже не было в требованиях Международного валютного фонда, были люди, которые хотели изменений.

      Говорится о активистах, представителях общественного сектора. Мы вместе с ними думали о том, как сделать так, чтобы такое учреждение как Антикоррупционный суд существовал. Безусловно, были разговоры с Президентом по этому поводу. Также писали письма, одно из которых было инициировано мной. Для меня большая честь, потому что его подписали иерархи православной церкви Филарет и Блаженнейший Святослав. Также его подписало большое количество моральных авторитетов: Ада Роговцева и Сергей Жадан,
      – отметил музыкант.

      Как отметил он, эти переговоры были на самом деле очень важны. Именно эти люди, рядом с которыми стоял, стали в авангарде этого движения. И именно без общения с президентом и без дискуссий, пожалуй, все это происходило бы гораздо медленнее, добавил лидер "Океана Эльзы".

      Читайте также: Президентство Вакарчука: лидер ОЕ обозначил свою цель в политике

      "Конечно, не все эти процессы видят и не обо всех мы говорим громко, но это не моя задача рассказывать о своих заслугах. Поскольку возник вопрос, то я рассказываю, что именно так происходит мое общение с президентом. Я считаю себя сознательным гражданином, которому болит ситуация в стране, я вижу, что происходит. И, например, Антикоррупционный суд, я убежден нам очень нужен, и это важно. Поэтому я готов общаться с кем угодно, кто поможет мне достичь этой цели", – подытожил артист.

      К слову, ранее в СМИ распространяли информацию, что Святослав Вакарчук якобы может поддержать Петра Порошенко на выборах президента, которые пройдут в марте. Впоследствии менеджер "Океана Эльзы" Виктория Хоменко опровергла это, назвав такие слухи "откровенной ложью".

      С биографией Святослава Вакарчука Вы можете ознакомиться по этой ссылке.

       

      последние заявления святослава вакарчука:
      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Президент Украины Святослав Вакарчук
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      День памяти героев Крут: история боя и судьбы участников
      сегодня , 07:01 День памяти героев Крут: история боя и судьбы участников
      Ігор Саджениця 2894
      Антикорупціонери "кришують" корупціонерів: як з цим боротися?
      сегодня , 12:01 Антикорупціонери "кришують" корупціонерів: як з цим боротися?
      Артем Овдієнко 231
      Ракицкий в России: станет ли потеря центрального защитника ключевой для сборной Украины
      сегодня , 10:20 Ракицкий в России: станет ли потеря центрального защитника ключевой для сборной Украины
      Ігор Саджениця 225
      Українська мова: у Варшаві є, в Одесі – під питанням
      сегодня , 08:40 Українська мова: у Варшаві є, в Одесі – під питанням
      Ольга Бродська 1446
      Украденный Крым: в краже картины "Ай-Петри" в Москве много странностей
      28 января , 23:00 Украденный Крым: в краже картины "Ай-Петри" в Москве много странностей
      Іван Яковина 695
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Россия не заинтересована в замораживании конфликта на Донбассе, – эксперт
       11 ноября 2017 , 10:02
      В Карпатах лавина накрыла группу туристов из Киева
       21 января 2018 , 13:10
      Самолет "приземлился" на Теслу
       25 сентября 2018 , 11:55
      Як користуватись електронним кабінетом водія: відеоінструкція
       21 декабря 2018 , 16:50
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук