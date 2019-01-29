Вакарчук о встрече с президентом: Готов общаться с кем угодно для достижения цели

Популярный украинский музыкант и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук отметил, что встречается с разными людьми, включая государственных чиновников и политиков, а также президентом Петром Порошенко. Со всеми он в основном говорит на тему изменений в Украине.

Об этом артист рассказал в эфире телеканала ZIK.

Читайте также: Вакарчук не идет в президенты: что известно о его недвижимости

"Я общаюсь с разными политиками и государственными чиновниками. Безусловно, я общался с Президентом. Один процент разговоров занимает: "Добрый день. Как дела?", А 99 процентов говорится о моем желании настоящих перемен в стране", – убеждает Вакарчук.

По его словам, когда только начиналась разговор об Антикоррупционном суде и этого даже не было в требованиях Международного валютного фонда, были люди, которые хотели изменений.

Говорится о активистах, представителях общественного сектора. Мы вместе с ними думали о том, как сделать так, чтобы такое учреждение как Антикоррупционный суд существовал. Безусловно, были разговоры с Президентом по этому поводу. Также писали письма, одно из которых было инициировано мной. Для меня большая честь, потому что его подписали иерархи православной церкви Филарет и Блаженнейший Святослав. Также его подписало большое количество моральных авторитетов: Ада Роговцева и Сергей Жадан,

– отметил музыкант.

Как отметил он, эти переговоры были на самом деле очень важны. Именно эти люди, рядом с которыми стоял, стали в авангарде этого движения. И именно без общения с президентом и без дискуссий, пожалуй, все это происходило бы гораздо медленнее, добавил лидер "Океана Эльзы".

Читайте также: Президентство Вакарчука: лидер ОЕ обозначил свою цель в политике

"Конечно, не все эти процессы видят и не обо всех мы говорим громко, но это не моя задача рассказывать о своих заслугах. Поскольку возник вопрос, то я рассказываю, что именно так происходит мое общение с президентом. Я считаю себя сознательным гражданином, которому болит ситуация в стране, я вижу, что происходит. И, например, Антикоррупционный суд, я убежден нам очень нужен, и это важно. Поэтому я готов общаться с кем угодно, кто поможет мне достичь этой цели", – подытожил артист.

К слову, ранее в СМИ распространяли информацию, что Святослав Вакарчук якобы может поддержать Петра Порошенко на выборах президента, которые пройдут в марте. Впоследствии менеджер "Океана Эльзы" Виктория Хоменко опровергла это, назвав такие слухи "откровенной ложью".

С биографией Святослава Вакарчука Вы можете ознакомиться по этой ссылке.