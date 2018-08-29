15:07
29 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
23°C 17°C
  • четверг
    25°C 14°C
  • пятница
    25°C 12°C
  • суббота
    28°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. П – Путин, П – Писсуар. Суперсобянин супермэр
Вєсті Кремля
21:17, 28 августа
Вести.UA. Порохоронец Савченко. Танцы с дырками
Вєсті.UA
19:13, 28 августа
Навария: как "заметают следы" земельных "дерибанов" чиновники и кто прикрывается ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, сегодня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Всё. Украинский рок в стиле олд-скул
Згадати все
23:50, 28 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Готова быть на втором плане: эксперт по языку тела проанализировал фото Виктории Бекхэм с сыном

159 Читати новину українською
Бруклин и Виктория Бекхэм
Бруклин и Виктория Бекхэм / Фото из открытых источников

Британский дизайнер Виктория Бекхэм все чаще публикует совместные фото с 19-летним сыном Бруклином в социальных сетях. Эксперт по языку тела Джуди Джеймс пояснил, что ранее Виктория так же постоянно показывала аналогичные снимки со своим мужем Дэвидом, для того, чтобы продемонстрировать идеальный образ счастливой семьи.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Читайте также: Самая модная детская стрижка: 7-летняя дочь Виктории Бекхэм сменила образ

"Если анализировать позы и жесты Виктории, то она дает понять, что взяла на себя роль "связующего звена" в семье... Дэвид обычно делает "покер фейс", а Виктория с любовью обнимает его, смотрит ему в лицо , как-будто пытаясь привлечь его внимание. Теперь, когда старший сын Бруклин становится все более самостоятельным, дизайнер, похоже, полностью сосредоточена на нем", – рассказала Джуди.


Бруклин и Виктория Бекхэм

По словам эксперта, на большинстве снимков с Бруклином Виктория позирует таким образом, что позволяет ему оставаться главным в кадре, а она располагается позади.

"Кажется, она выглядит вполне счастливой. Виктория готова пойти на второй план и с гордостью представить своего сына миру. Он часто стоит в кадре на первом плане, он выглядит мужественно и очень взросло", – добавила она.

Бруклін і Вікторія Бекхем
Бруклин и Виктория Бекхэм

Теги: LifeStyle Звездные мамы Виктория Бекхэм
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Для тих, хто хоче навчитись захищати країну
сегодня, 15:01 Для тих, хто хоче навчитись захищати країну
Блог Соцмережі
День рождения Майкла Джексона: каверы на хиты короля поп-музыки
сегодня, 13:36 День рождения Майкла Джексона: каверы на хиты короля поп-музыки
391
Парад раздора: "Враг не побежден" против "Украина выстояла"
сегодня, 13:01 Парад раздора: "Враг не побежден" против "Украина выстояла"
Павло Казарін
"Восток-2018" – просто учения или намек одному из соседей?
сегодня, 12:01 "Восток-2018" – просто учения или намек одному из соседей?
Злой Одессит
Иловайский котел: кровавый август украинской истории
сегодня, 08:55 Иловайский котел: кровавый август украинской истории
Соломія Ніколайчук
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук