Готова быть на втором плане: эксперт по языку тела проанализировал фото Виктории Бекхэм с сыном

Британский дизайнер Виктория Бекхэм все чаще публикует совместные фото с 19-летним сыном Бруклином в социальных сетях. Эксперт по языку тела Джуди Джеймс пояснил, что ранее Виктория так же постоянно показывала аналогичные снимки со своим мужем Дэвидом, для того, чтобы продемонстрировать идеальный образ счастливой семьи.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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"Если анализировать позы и жесты Виктории, то она дает понять, что взяла на себя роль "связующего звена" в семье... Дэвид обычно делает "покер фейс", а Виктория с любовью обнимает его, смотрит ему в лицо , как-будто пытаясь привлечь его внимание. Теперь, когда старший сын Бруклин становится все более самостоятельным, дизайнер, похоже, полностью сосредоточена на нем", – рассказала Джуди.

Допис, поширений Victoria Beckham (@victoriabeckham) 5 Чер 2018 р. о 12:04 PDT



Бруклин и Виктория Бекхэм



По словам эксперта, на большинстве снимков с Бруклином Виктория позирует таким образом, что позволяет ему оставаться главным в кадре, а она располагается позади.

Допис, поширений Victoria Beckham (@victoriabeckham) 23 Сер 2018 р. о 1:46 PDT

"Кажется, она выглядит вполне счастливой. Виктория готова пойти на второй план и с гордостью представить своего сына миру. Он часто стоит в кадре на первом плане, он выглядит мужественно и очень взросло", – добавила она.



Бруклин и Виктория Бекхэм