На заседании подробно рассмотрели ситуацию в Луганской и Донецкой областях. Ключевое, по словам президента, это – Бахмутское направление. ВСУ держат город, хотя оккупанты его мощно обстреливают.

Кстати Зеленский лично занимается вопросом передачи Patriot.

Зеленский отметил, что в Запорожской и Херсонской области постепенно уменьшают потенциал оккупантов. "Минусуют" составы и логистику врага.

Приоритет Ставки – ПВО и граница

Так, глава государства подчеркнул, что противовоздушная оборона – постоянный приоритет Ставки. Он обратился к партнерам.

Помоги нам полностью защитить наше небо, предоставив нам скорее современные системы ПВО в достаточном количестве, вы можете лишить государство-террориста главного инструмента террора,

– убежден Зеленский.

Это будет один из самых мощных шагов, приближающих окончание агрессии, поскольку тогда Россия поймет, что ее ракетный террор не работает.

Кроме того, на Ставке подробно обсудили ситуацию на границе с Белоруссией. Зеленский подчеркнул, что готовятся ко всем возможным оборонным сценариям.

"Кто бы и к чему ни склонял Минск, это им так же не поможет, как и все другие больные идеи в этой войне против Украины и украинцев", – заверил президент.