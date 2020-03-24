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      Готовимся к сложным временам, – Садовый о коронавирусе во Львове

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      Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что Львов получил определенное количество необходимого оборудования: маски, одноразовые халаты и тесты на выявление коронавируса. Кроме этого, заявил о готовности города к вспышке Covid-19.

      Через двое суток Львовская область сможет самостоятельно проводить тестирование и не надо будет передавать анализы в Киев. Об этом сказал мэр Львова Андрей Садовый в эфире программы "О главном" на 24 канале.

      К слову Во Львовской области ввели режим чрезвычайной ситуации

      "Тестировать во Львове может только одна лаборатория – Государственная лаборатория Министерства здравоохранения. Туда будут направляться анализы, но это будет ориентировочно послезавтра. Сегодня еще нет", – пояснил он.

      По его словам, в городе есть 40 человек с подозрением на коронавирус, но нет еще подтвержденного результата. Относительно двух больных, то у них достаточно легко проходит болезнь, угроз никаких нет, они находятся на домашнем карантине.

      У нас есть одно преимущество в сравнении с немецкими или итальянскими учреждениями, там койкомест на одного человека значительно меньше, чем в Украине. У нас реформа еще не состоялась, поэтому мы, например, в пределах Львова готовы ориентировочно полторы тысячи коек предоставить для того, чтобы больные себя комфортно чувствовали,
      – отметил мэр Львова.

      Он добавил, что они консультируются с коллегами из Израиля и обмениваются опытом.

      "То есть держим руку на пульсе. Готовимся к сложным временам, и дай Бог, чтобы они прошли мимо нас", – пояснил Садовый.

      Комментарий Андрея Садового о коронавирусе во Львове: видео

      Как защитить себя от коронавируса: советы ВОЗ

      • Необходимо мыть руки с мылом и соблюдать элементарные правила гигиены. Если нет доступа к воде и мылу – воспользуйтесь антисептиком (обрабатывайте руки не менее 30 секунд).
      • Непременно закрывайте нос и рот, когда чихаете – не рукой, а локтем.
      • Мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться.
      • Тщательно мойте фрукты и овощи.
      • Избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание.
      • В случае эпидемии избегайте скоплений людей и на некоторое время забудьте об использовании общественного транспорта.
      • Избегайте диких животных и не посещайте фермы.

      Советы, как уберечься от коронавируса: видео

       

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Украины Здоровье Новости Здоровье Коронавирус Covid-19 Новости Львова Андрей Садовой
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