Готовимся к сложным временам, – Садовый о коронавирусе во Львове
Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что Львов получил определенное количество необходимого оборудования: маски, одноразовые халаты и тесты на выявление коронавируса. Кроме этого, заявил о готовности города к вспышке Covid-19.
Через двое суток Львовская область сможет самостоятельно проводить тестирование и не надо будет передавать анализы в Киев. Об этом сказал мэр Львова Андрей Садовый в эфире программы "О главном" на 24 канале.
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"Тестировать во Львове может только одна лаборатория – Государственная лаборатория Министерства здравоохранения. Туда будут направляться анализы, но это будет ориентировочно послезавтра. Сегодня еще нет", – пояснил он.
По его словам, в городе есть 40 человек с подозрением на коронавирус, но нет еще подтвержденного результата. Относительно двух больных, то у них достаточно легко проходит болезнь, угроз никаких нет, они находятся на домашнем карантине.
У нас есть одно преимущество в сравнении с немецкими или итальянскими учреждениями, там койкомест на одного человека значительно меньше, чем в Украине. У нас реформа еще не состоялась, поэтому мы, например, в пределах Львова готовы ориентировочно полторы тысячи коек предоставить для того, чтобы больные себя комфортно чувствовали,
– отметил мэр Львова.
Он добавил, что они консультируются с коллегами из Израиля и обмениваются опытом.
"То есть держим руку на пульсе. Готовимся к сложным временам, и дай Бог, чтобы они прошли мимо нас", – пояснил Садовый.
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- Необходимо мыть руки с мылом и соблюдать элементарные правила гигиены. Если нет доступа к воде и мылу – воспользуйтесь антисептиком (обрабатывайте руки не менее 30 секунд).
- Непременно закрывайте нос и рот, когда чихаете – не рукой, а локтем.
- Мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться.
- Тщательно мойте фрукты и овощи.
- Избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание.
- В случае эпидемии избегайте скоплений людей и на некоторое время забудьте об использовании общественного транспорта.
- Избегайте диких животных и не посещайте фермы.
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