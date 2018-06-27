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Телеканал новостей 24 Новости Новости политики

"Готовиться к худшим сценариям": Туск сделал серьезное заявление об отношениях ЕС и США

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Туск призвал ЕС готовиться к "худшим сценариям" в взаимоотношениях с США
Туск призвал ЕС готовиться к "худшим сценариям" в взаимоотношениях с США / Фото из открытых источников

Страны-члены Европейского союза и их лидеры должны готовиться к "худшим сценариям" в отношениях с Соединенными Штатами Америки, из-за многочисленных разногласий.

Об этом заявил президент Европейского Совета Дональд Туск в письме, которое направил лидерам стран-членов ЕС, передает пресс-служба Евросовета.

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В своем обращении Туск напомнил о событиях недавнего саммита "Большой семерки" в Канаде. В частности, по его словам, наряду с важными для Евросоюза проблемами миграции и реформы еврозоны "важно помнить о геополитическом контексте после саммита G7 в Канаде".

Кроме того, президент Евросовета отметил, что отношения США и ЕС находятся под огромным давлением из-за политики американского президента Дональда Трампа, а разногласия между ЕС и США выходят за рамки торговли.

Я поделюсь с вами своей политической оценкой происходящего. Я считаю, что, надеясь на лучшее, мы должны готовить наш союз к худшим сценариям,
– считает Туск.

Отметим, соответствующее письмо политик отправил накануне саммита ЕС, который пройдет в Брюсселе с 28 по 29 июня.

Напомним, страны Европейского союза единогласно поддержали введение импортных пошлин на продукцию изготовленную в США.

Теги: Новости США Новости политики Евросоюз большая семерка Дональд Туск
Источник: 24 Канал
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