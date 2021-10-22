Такое решение приняли, чтобы остановить стремительное распространение коронавируса. Об этом сообщили на брифинге Харьковского горсовета 22 октября.

Заметьте Как пройдут выборы мэра Харькова, если там введут красную зону

Что хотят сделать

Об этом говорила заместитель городского головы по вопросам здравоохранения Светлана Горбунова-Рубан. По ее словам нужно сделать, чтобы там можно было ездить только на сидячих местах.

Кроме этого, чиновница заявила, что нужно в интервалах с 06:00 до 09:00 и 18:00 до 21:00 впускать в транспорт только вакцинированных пассажиров. Кроме этого предположили, что увеличат количество поездов в метро и уменьшат интервалы между ними.

Как работают ограничения в транспорте

В Днепре с 18 октября начали действовать карантинные ограничения красной зоны. Это прежде всего нанесло немало неудобств людям, которые пользуются общественным транспортом.

Поскольку маршрутки берут только сидячих пассажиров, на остановках начали образовываться длинные очереди. Дополнительный транспорт на маршруты не выпускали и объяснили это нехваткой водителей.