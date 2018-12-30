Готовят ответ: СМИ обнародовали намерения России создать мощную систему обороны на Курилах

Россия до конца 2020 года намерена завершить создание единой оборонной системы, которая покроет все Курильские острова и обеспечит защиту стратегически важного Охотского моря. Среди причин – увеличение в регионе американского присутствия.

Об этом пишет издание Kyodo со ссылкой на документ вооруженных сил РФ.

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Издание отмечает, что речь идет, в частности, об увеличении количества береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" на Курилах.

В 2020 году на Курильских островах должна быть создана единая система обороны. Необходимо исключить пересечение проливов (которые ведут в Охотское море, – 24 канал) кораблями противника и высадку десантных войск противника на острова,

– говорится в документе.

Кроме того, согласно полученным материалам, РФ также намерена развивать инфраструктуру аэродромов для патрульных противолодочных самолетов и портов для больших кораблей на острове Парамушир.

Агентство пишет, что действия России связаны с увеличением американского военного присутствия в регионе, которое в свою очередь происходит из-за роста угрозы со стороны КНДР. Также Москва хочет гарантировать беспрепятственное перемещение своего Тихоокеанского флота и, в первую очередь, подводных лодок. Однако, по мнению Kyodo, это может негативно отразиться на ходе переговорного процесса относительно мирного договора с Японией, который ранее было решено активизировать.

К слову, официальные Киев и Токио подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере обороны. Кстати, Украина – первое государство восточноевропейского региона, с которым Япония подписала подобный документ.

Почему Россия и Япония спорят из-за Курильских островов? Разногласия между Японией и Россией относительно принадлежности южных островов Курильской гряды – Итурупа, Кунашира, Шикотана и Хабомая – возникли в результате оккупации островов советскими войсками в 1945 году во время японско-советской войны. До оккупации острова входили в область Немуро префектуры Хоккайдо. После войны они были инкорпорированы в состав Южнокурильского района Сахалинской области. Япония не признает российский суверенитет над островами и считает их своими.



В частности, во время подписания Сан-Францисского мирного договора 1951 года с союзниками Япония отказалась от Курил и Южного Сахалина, однако не признала советский суверенитет. СССР, правопреемником которого является Россия, Сан-Францисский договор не подписал, считая Курилы своими на основании договоренностей союзников в ходе Второй мировой войны.



После распада СССР спор о принадлежности островов вспыхнул с новой силой. Решение спора в международных судебных инстанциях блокируется Россией. Недавно она разместила на Курильских островах дополнительную армейскую дивизию, что возмутило Японию.

О чем говорилось в русско-японской декларации 1956 года? Согласно тому документу, СССР и Япония заявляли о прекращении состояния войны между двумя государствами, которое существовало после Второй мировой, а также о восстановлении дипломатических отношений. Кроме того, в декларации предполагалось, что советская власть согласится отдать Японии два спорных острова на Курилах из четырех – Шикотан и группу островов Хабомаи.



Заметим, что это стало бы шагом на встречу для подписания полноценного мирного соглашения, однако в ответ на подписание японо-американского договора о безопасности 1960 года, СССР аннулировал свои обязательства о передаче островов. С тех пор между Москвой и Токио не было принято никаких мирных договоров.