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      Готовятся к перемирию по-своему: враг стянул в оккупированный Луганск крупную партию оружия

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      Война на Донбассе
      Война на Донбассе / 24 канал

      Пока Украина готовится к введению "режима тишины" пророссийские боевики превращают оккупированный Луганск на военную базу. Так, на территории местной трикотажной фабрики "Лутри" они накапливают военную технику и живую силу.

      Так, за последнюю неделю на территорию фабрики из Ростовской области России доставили большую партию стрелкового оружия и боеприпасов. Они предназначены для так называемой "народной милиции ЛНР". Об этом на своей Facebook-странице сообщает заместитель главы Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

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      На территории фабрики расположены склады и открыт цех по ремонту стрелкового оружия. Кроме того, там находятся шесть единиц БТР-60, по меньшей мере 35 грузовиков военного типа и один БТР-80,
      – добавляет он.

      Кроме того, Клименко опирается на отчет наблюдателей ОБСЕ, в котором указано о перемещении военных грузовиков из РФ 3 июня возле украинско-российской границы.

      Несмотря на это, спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Мартин Сайдик сообщил, что 10 июня планируется начать разведение сил на участке в Станице Луганской.

      Возможно за три дня, которые остались до внедрения решения ТКГ, ситуация изменится и вся эта техника вернется в Ростовскую область РФ. Мы стремимся к миру, но не любой ценой. Не за такой сценарий отдали свои жизни 15 тысяч лучших сынов и дочерей Украины,
      – подчеркнул Клименко.

      Отметим, что Трехсторонняя контактная группа на встрече в Минске договорилась о подготовке нового перемирия на оккупированном Донбассе и определила сроки разведении сил в Станице Луганской. Так, новое соглашение о прекращении огня могут подписать уже на следующей ТКГ в Минске 19 июня. До этого на этом участке должен наступить режим тишины.

      Зато в ночь на 7 июня оккупанты осуществили мощный артобстрел по украинским позициям под Новолуганском. В результате вражеского огня погибли 2 военных, еще 11 получили ранения. По словам волонтера Романа Доника, защитники заметили артиллерию боевиков еще до того, как они открыли по ней огонь, однако военным запретили стрелять.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Перемирие Минские договоренности Оружие Новости Луганска Операция Объединенных сил
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