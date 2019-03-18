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      Готовятся ли США к войне и чего ждать от России: объяснение американского эксперта

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      США не хотят войны, однако должны к ней готовиться, – эксперт
      США не хотят войны, однако должны к ней готовиться, – эксперт / Фото из открытых источников

      В США готовятся отвечать на угрозу – военные силы страны должны быть готовы к любому развитию событий. При этом Вашингтон ожидает вероятную опасность не только со стороны России.

      Соединенные Штаты не хотят войны, однако должны к ней готовиться, считает заместитель министра обороны США в 2001-2002 годах Питер Брукс, пишет "Радио Свобода".

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      При этом американцы не исключают конфликт с высокотехнологичным противником.

      Это не только России касается, ведь есть еще такие страны, как Северная Корея, как Китай. США традиционно готовятся к различному непредсказуемому развитию событий – будь это боевая операция в пустыне или в условиях суровой зимы, как сейчас,
      – отмечает он.

      Эксперт также добавляет, что экстремальный холод – то, что может ожидать морских пехотинцев в одной из будущих горячих точек. Издание отмечает, что шведский институт оборонных исследований проанализировал военные учения России за последние 10 лет.

      Москва готовится к масштабному противостоянию. Если раньше в российских маневрах участвовали десятки тысяч военнослужащих, то в последние годы – уже сотни тысяч.

      Однако негативные колебания со стороны России в США понимают, поэтому анализируют правдивость громких заявлений российских политиков. Таким, в частности, издание считает высказывание начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерия Герасимова. Он обвинил США и их союзников в "агрессивном векторе" внешней политики – вспомнил и об Украине.

      Используются технологии "цветных" революций и мягкой силы. Их целью является ликвидация государственности неугодных стран, подрыв суверенитета, изменение законно избранных органов государственной власти – так было в Ираке, в Ливии и в Украине,
      – цитирует издание его слова.

      Взамен Брукс отмечает, что часть сообщений с этого заявления были больше направлены на внутреннюю аудиторию.

      "Думаю, часть его месседжей была для внутренней аудитории. А часть – для Запада. Что Россия сильна, что Россия будет противостоять любым попыткам Запада ей угрожать. Он говорил об "активной защите". Использовал американскую терминологию. Давал понять, мол, в России считают, что "нападение – это лучшая защита", – пояснил американский политик.

      США должны "детально разобраться" с похожими заявлениями и проводить переговоры со своими союзниками.

      И, конечно же, быть уверенными, что наша стратегия позволяет противостоять российской угрозе,
      – добавил Брукс.

      Почему вооруженный спор между США и Россией обострился?
      Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.

      Впервые Помпео объявил о намерении США выйти из договора еще в декабре 2018 года, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению. Президент Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что Россия безнаказанно нарушала договор. Со своей стороны, Москва настаивает на том, что пусковые установки европейской системы ПРО (которая уже размещена в Румынии и строится в Польше) "МК-41" в случае незначительной адаптации, могут быть использованы для запуска крылатой ракеты "Томагавк". Однако та, правда, сейчас у американцев существует только в морской версии.

      США 2 февраля официально сообщили России о приостановлении участия в договоре. Это означает, что американская сторона имеет право разрабатывать и изготавливать запрещенное соглашением вооружение. Россия заявила, что также приостанавливает участие в "Ракетном договоре" и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов.

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      Теги: Украина – Россия Оружие Новости России Новости США Новости политики Ядерная безопасность
      Источник: 24 Канал
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