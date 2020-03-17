Готовность к коронавирусу: какова ситуация с медоборудованием и лекарствами в Украине
Украина ведет переговоры с украинскими и международными партнерами по поставкам медицинского оборудования и средств для лечения коронавируса. Помощи просят и у бизнеса. В области будут доставлять все необходимое.
О готовности Украины в случае необходимости лечить инфицированных коронавирусом сообщил на внеочередном заседании Рады премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Мы договорились об импорте. Ведем переговоры с международными партнерами по поиску необходимого количества оборудования, средств индивидуальной защиты, лекарств,
– отметил Шмигаль.
По его словам, уже есть первые договоренности, они достаточно масштабные.
Кроме того, уже на этой неделе будут завозить оборудование и средства индивидуальной защиты. Ранее в области уже передали 10 миллионов масок, оборудование, в частности аппараты искусственной вентиляции легких.
Провели встречи с ассоциациями, с представителями сетей аптек. Планируют подписать меморандум. В нем обусловят цены, объемы и условия совместной работы.
Также в правительстве ожидают, что с помощью присоединятся украинские бизнесмены.
Основное о карантине в Украине
- В Украине по всей территории объявили карантин на три недели – с 12 марта до 3 апреля 2020 года. Не будут работать учебные заведения, не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей.
- Украинцам рекомендуют работать дистанционно, избегать людных мест и не выходить на улицу без надобности.
- 16 марта Украина закрыла границу для иностранцев, а с 17 марта прекратят авиасообщение.
- Прекращаются железнодорожные, авиа - и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки.
- С 17 марта не будет работать метро в Киеве, Харькове и Днепре.
- Сейчас в Украине зафиксировали 7 случаев заражения коронавирусом.
Какие ограничения предлагают украинцам из-за коронавируса / Инфографика 24 канала