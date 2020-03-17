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      Готовность к коронавирусу: какова ситуация с медоборудованием и лекарствами в Украине

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      Украина ведет переговоры с украинскими и международными партнерами по поставкам медицинского оборудования и средств для лечения коронавируса. Помощи просят и у бизнеса. В области будут доставлять все необходимое.

      О готовности Украины в случае необходимости лечить инфицированных коронавирусом сообщил на внеочередном заседании Рады премьер-министр Денис Шмыгаль.

      Обратите внимание Рада приняла законопроект о противодействии коронавирусу: текст

      Мы договорились об импорте. Ведем переговоры с международными партнерами по поиску необходимого количества оборудования, средств индивидуальной защиты, лекарств,
      – отметил Шмигаль.

      По его словам, уже есть первые договоренности, они достаточно масштабные.

      Кроме того, уже на этой неделе будут завозить оборудование и средства индивидуальной защиты. Ранее в области уже передали 10 миллионов масок, оборудование, в частности аппараты искусственной вентиляции легких.

      Провели встречи с ассоциациями, с представителями сетей аптек. Планируют подписать меморандум. В нем обусловят цены, объемы и условия совместной работы.

      Также в правительстве ожидают, что с помощью присоединятся украинские бизнесмены.

      Основное о карантине в Украине

      • В Украине по всей территории объявили карантин на три недели – с 12 марта до 3 апреля 2020 года. Не будут работать учебные заведения, не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей.
      • Украинцам рекомендуют работать дистанционно, избегать людных мест и не выходить на улицу без надобности.
      • 16 марта Украина закрыла границу для иностранцев, а с 17 марта прекратят авиасообщение.
      • Прекращаются железнодорожные, авиа - и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки.
      • С 17 марта не будет работать метро в Киеве, Харькове и Днепре.
      • Сейчас в Украине зафиксировали 7 случаев заражения коронавирусом.

      Коронавірус обмеження
      Какие ограничения предлагают украинцам из-за коронавируса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Кабинет Министров Украины Верховная Рада Коронавирус в Украине Новости Украины Денис Шмыгаль Карантин в Украине 2020 Лечение
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