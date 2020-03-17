Готовность к коронавирусу: какова ситуация с медоборудованием и лекарствами в Украине

Украина ведет переговоры с украинскими и международными партнерами по поставкам медицинского оборудования и средств для лечения коронавируса. Помощи просят и у бизнеса. В области будут доставлять все необходимое.

О готовности Украины в случае необходимости лечить инфицированных коронавирусом сообщил на внеочередном заседании Рады премьер-министр Денис Шмыгаль.

Обратите внимание Рада приняла законопроект о противодействии коронавирусу: текст

Мы договорились об импорте. Ведем переговоры с международными партнерами по поиску необходимого количества оборудования, средств индивидуальной защиты, лекарств,

– отметил Шмигаль.

По его словам, уже есть первые договоренности, они достаточно масштабные.

Кроме того, уже на этой неделе будут завозить оборудование и средства индивидуальной защиты. Ранее в области уже передали 10 миллионов масок, оборудование, в частности аппараты искусственной вентиляции легких.

Провели встречи с ассоциациями, с представителями сетей аптек. Планируют подписать меморандум. В нем обусловят цены, объемы и условия совместной работы.

Также в правительстве ожидают, что с помощью присоединятся украинские бизнесмены.

Основное о карантине в Украине

В Украине по всей территории объявили карантин на три недели – с 12 марта до 3 апреля 2020 года. Не будут работать учебные заведения, не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей.

– с 12 марта до 3 апреля 2020 года. Не будут работать учебные заведения, не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей. Украинцам рекомендуют работать дистанционно, избегать людных мест и не выходить на улицу без надобности.

16 марта Украина закрыла границу для иностранцев, а с 17 марта прекратят авиасообщение .

для иностранцев, а с 17 марта . Прекращаются железнодорожные, авиа - и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки .

. С 17 марта не будет работать метро в Киеве, Харькове и Днепре.

в Киеве, Харькове и Днепре. Сейчас в Украине зафиксировали 7 случаев заражения коронавирусом.



Какие ограничения предлагают украинцам из-за коронавируса / Инфографика 24 канала