20:21
12 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЕРХОВНАЯ РАДА ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Эрнст разрушает российскую пропаганду. Любимая книга Путина
      Вєсті Кремля
      21:20, 11 декабря
      Вести.UA: О чем Зеленский говорил с Путиным. Бои без правил в Раде
      Вєсті.UA
      20:31, 11 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Программы Фактор безопасности
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЕРХОВНАЯ РАДА ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Готово ли НАТО противостоять ядерным угрозам России: о чем говорили на встрече страны-участники

      Фактор безопасности 70 Читати новину українською

      В Лондоне состоялся двухдневный саммит глав государств-членов НАТО посвященный 70-летию этой организации безопасности. И хотя официально это была встреча на высшем уровне, градус дискуссии между союзниками обещал быть высоким независимо от его статусности. Подогретые слухами и заявлениями отдельных лидеров НАТО мировые СМИ, задолго до начала собрания, назвали его "саммитом споров".

      На подъездах к Букингемскому дворцу в Лондоне развеваются 29 флагов стран-членов НАТО. В небе все время кружат вертолеты. К королевским воротам прибывают автомобили лидеров государств-членов.

      Интересно! Как остановить Россию: мировые эксперты поделились опытом с Украиной

      Повод для встречи уважительный. В апреле Североатлантический альянс отметил 70 годовщину своего основания. Не случайно Лондон стал местом встречи, именно здесь в 1949 году была расположена первая штаб-квартира НАТО.

      Лидеров государств Североатлантического альянса встречает королева. Рядом с ними члены монаршей семьи и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Елизавета II лично приветствует каждого из гостей: президента США Дональда Трампа с женой Меланией, канцлера Германии Ангелу Меркель, канадского премьер-министра Джастина Трюдо.

      Королева Єлизавета
      Королева Елизавета приветствует гостей

      После формальных бесед и официального фото – торжественный ужин. Настроение у мировых лидеров – праздничное. Еще до начала официальных встреч – они поздравляют друг друга с 70-летием. Утверждают: НАТО наиболее успешный альянс в истории. Он всегда был способен адаптироваться к новым вызовам и угрозам.

      После ужасов Второй мировой войны мы выразили готовность защищать наши общие ценности и делать благородное дело: защищать тех, кто не может сделать этого самостоятельно. Сегодня мы привержены нашим приоритетам, как никогда,
      – заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

      "Мы быстро реагируем на новые угрозы и помогаем человечеству. Не только когда дело доходит до военных вопросов. Вопрос безопасности – крайне широк. Среди нашей деятельности проблемы миграции, глобализации, изменений климата. Способность объединяться несмотря на противоречия – залог нашего успеха", – добавил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

      Джастін Трюдо
      Джастин Трюдо

      На следующий день мировые лидеры собираются на рабочее заседание. Место проведения официальных мероприятий Уотфорд – пригород британской столицы. Вся территория на время саммита под усиленной охраной. Сама встреча длится всего несколько часов, ведь расширенный саммит НАТО состоялся в 2018 году. Хозяин встречи премьер-министр Великобритании Борис Джонсон настраивает присутствующих на рабочий лад.

      Борис Джонсон
      Борис Джонсон

      От Брюсселя до Космоса – перечень тем для обсуждения у лидеров НАТО большой. Ключевым принципом Альянса остается коллективная оборона.

      Основными угрозами лидеры Альянса признали агрессивные действия России и терроризм. На фоне агрессивной политики Кремля НАТО увеличивает военное присутствие в Польше и странах Балтии. Чтобы дать отпор в случае атаки, в Альянсе будут созданы "силы сверхбыстрого реагирования".

      Глави держав-членів НАТО
      Главы государств-членов НАТО

      30 боевых кораблей, 30 механизированных батальонов и 30 авиационных эскадрилий смогут развернуть за один месяц. Эту инициативу утвердили на саммите в 2018 году. А в течение 2019 года союзники разрабатывали детальный план ее воплощения. Речь идет не об создании новых подразделений, а именно о повышении готовности уже существующих.

      "Мы согласовали обновленный план для Польши и стран Балтии и уже есть соответствующие войска в этих государствах. Мы создали силы быстрого реагирования и запустили новую инициативу для еще более оперативного ответа", – рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

      Єнс Столтенберг
      Енс Столтенберг

      "Усиление восточного фронта – важный шаг в воздержании российской агрессии", – утверждает президент Польши Анджей Дуда. В этой восточноевропейской стране и странах Балтии с 2017 года находятся четыре мультинациональных батальона НАТО.

      Это было очень важно после вторжения России в Грузию в 2008 году, а затем и в Украину в 2014 году. До сих пор существует угроза нового вторжения. НАТО продемонстрировало, что Альянс еще жив, ведь мы быстро среагировали на все изменения, – сообщил президент Польши Анджей Дуда.

      Анджей Дуда
      Анджей Дуда

      В НАТО готовы противостоять и "ядерным угрозам". Нарушение Россией договора о нераспространении ракет средней и малой дальности союзники считают вызовом для евроатлантической безопасности. Обещают пристально следить и в случае необходимости зеркально реагировать на развертывание войск.

      Читайте также: Мы внимательно следим за ситуацией, – Столтенберг о действиях России в Черном море

      "НАТО скоординировано реагирует на размещение Россией ракет средней дальности, которые несут и ядерный потенциал. Мы остаемся верными усилению контроля за оружием, его нераспространения и разоружению", – заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

      Какие еще дискуссионные вопросы обсуждали на встрече – смотрите в программе.

      От курения вейпа умерли 49 людей в США, 1 в Бельгии и 2 в Великобритании
      сегодня
      14281
      Автор: Каролина Король
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Новости Польши Борис Джонсон Канада Джастин Трюдо Ангела Меркель Дональд Трамп Елизавета II Йенс Столтенберг Лондон Великобритания НАТО Фактор безопасности Новости России Анджей Дуда
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 20:05 Лучшие игры 2019 года: рейтинг Техно 24
      Михайло Года 3
      сегодня , 19:45 Убийство Шеремета: кто такая Яна Дугарь и как она причастна к делу
      Євгенія Мазур 213
      сегодня , 19:02 Передноворічні санкції для "Північного потоку-2": як вони вплинуть на будівництво газопроводу
      Блог Соцмережі 2260
      сегодня , 17:54 Политика и криминал: самые громкие аресты 2019 года
      109
      сегодня , 17:19 Что известно об Андрее Антоненко Riffmaster, которого обвиняют в убийстве Шеремета
      Вероніка Климська 1225
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук