Готово ли НАТО противостоять ядерным угрозам России: о чем говорили на встрече страны-участники

В Лондоне состоялся двухдневный саммит глав государств-членов НАТО посвященный 70-летию этой организации безопасности. И хотя официально это была встреча на высшем уровне, градус дискуссии между союзниками обещал быть высоким независимо от его статусности. Подогретые слухами и заявлениями отдельных лидеров НАТО мировые СМИ, задолго до начала собрания, назвали его "саммитом споров".

На подъездах к Букингемскому дворцу в Лондоне развеваются 29 флагов стран-членов НАТО. В небе все время кружат вертолеты. К королевским воротам прибывают автомобили лидеров государств-членов.

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Повод для встречи уважительный. В апреле Североатлантический альянс отметил 70 годовщину своего основания. Не случайно Лондон стал местом встречи, именно здесь в 1949 году была расположена первая штаб-квартира НАТО.

Лидеров государств Североатлантического альянса встречает королева. Рядом с ними члены монаршей семьи и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Елизавета II лично приветствует каждого из гостей: президента США Дональда Трампа с женой Меланией, канцлера Германии Ангелу Меркель, канадского премьер-министра Джастина Трюдо.



Королева Елизавета приветствует гостей

После формальных бесед и официального фото – торжественный ужин. Настроение у мировых лидеров – праздничное. Еще до начала официальных встреч – они поздравляют друг друга с 70-летием. Утверждают: НАТО наиболее успешный альянс в истории. Он всегда был способен адаптироваться к новым вызовам и угрозам.

После ужасов Второй мировой войны мы выразили готовность защищать наши общие ценности и делать благородное дело: защищать тех, кто не может сделать этого самостоятельно. Сегодня мы привержены нашим приоритетам, как никогда,

– заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

"Мы быстро реагируем на новые угрозы и помогаем человечеству. Не только когда дело доходит до военных вопросов. Вопрос безопасности – крайне широк. Среди нашей деятельности проблемы миграции, глобализации, изменений климата. Способность объединяться несмотря на противоречия – залог нашего успеха", – добавил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.



Джастин Трюдо

На следующий день мировые лидеры собираются на рабочее заседание. Место проведения официальных мероприятий Уотфорд – пригород британской столицы. Вся территория на время саммита под усиленной охраной. Сама встреча длится всего несколько часов, ведь расширенный саммит НАТО состоялся в 2018 году. Хозяин встречи премьер-министр Великобритании Борис Джонсон настраивает присутствующих на рабочий лад.



Борис Джонсон

От Брюсселя до Космоса – перечень тем для обсуждения у лидеров НАТО большой. Ключевым принципом Альянса остается коллективная оборона.

Основными угрозами лидеры Альянса признали агрессивные действия России и терроризм. На фоне агрессивной политики Кремля НАТО увеличивает военное присутствие в Польше и странах Балтии. Чтобы дать отпор в случае атаки, в Альянсе будут созданы "силы сверхбыстрого реагирования".



Главы государств-членов НАТО

30 боевых кораблей, 30 механизированных батальонов и 30 авиационных эскадрилий смогут развернуть за один месяц. Эту инициативу утвердили на саммите в 2018 году. А в течение 2019 года союзники разрабатывали детальный план ее воплощения. Речь идет не об создании новых подразделений, а именно о повышении готовности уже существующих.

"Мы согласовали обновленный план для Польши и стран Балтии и уже есть соответствующие войска в этих государствах. Мы создали силы быстрого реагирования и запустили новую инициативу для еще более оперативного ответа", – рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.



Енс Столтенберг

"Усиление восточного фронта – важный шаг в воздержании российской агрессии", – утверждает президент Польши Анджей Дуда. В этой восточноевропейской стране и странах Балтии с 2017 года находятся четыре мультинациональных батальона НАТО.

Это было очень важно после вторжения России в Грузию в 2008 году, а затем и в Украину в 2014 году. До сих пор существует угроза нового вторжения. НАТО продемонстрировало, что Альянс еще жив, ведь мы быстро среагировали на все изменения, – сообщил президент Польши Анджей Дуда.



Анджей Дуда

В НАТО готовы противостоять и "ядерным угрозам". Нарушение Россией договора о нераспространении ракет средней и малой дальности союзники считают вызовом для евроатлантической безопасности. Обещают пристально следить и в случае необходимости зеркально реагировать на развертывание войск.

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"НАТО скоординировано реагирует на размещение Россией ракет средней дальности, которые несут и ядерный потенциал. Мы остаемся верными усилению контроля за оружием, его нераспространения и разоружению", – заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Какие еще дискуссионные вопросы обсуждали на встрече – смотрите в программе.