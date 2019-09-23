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      Готовы ли коммунальщики к отопительному сезону и как купить газ по летним ценам

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      90% жилых домов, школ, детских садов и больниц столицы готовы к началу отопительного сезона. По крайней мере, в этом уверяют на коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго".

      Для того, чтобы тепло вовремя поступило в дома киевлян, говорят, подготовку к зиме начали еще весной.

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      Коммунальщики спешат: надо успеть до начала отопительного сезона. В столице провели гидравлические испытания и заменили 70 км тепловых сетей из ста запланированных.

      90% жилых домов коммунальной сферы получили акты готовности к отопительному сезону,
      – отметил начальник профильного службы КП "Киевтеплоэнерго" Александр Пелипишин.

      Когда по правилам должен начаться отопительный сезон?
      Согласно законодательству, отопительный сезон должен стартовать тогда, когда среднесуточная температура воздуха в течение 3 дней составляет ниже, чем 8 градусов тепла.

      Соответствующее решение принимают органы местного самоуправления.

      Коммунальщики "Львовтеплоэнерго" от столичных коллег не отстают. Ежедневно заменяют километра старых труб на новые. Во Львове уверяют, что готовы к отопительному сезону на 80%.

      Продолжается на некоторых участках замена теплотрасс, замена старых котлов, которые уже отработали свой ресурс по несколько раз на новые современные. Есть вопрос в основном в подготовке домов – это работы по внутридомовых системах,
      – подчеркнул и.о. директора департамента ЖКХ г.. Львова Александр Одинец.

      Готовятся к зиме и в "Нафтогазе". Говорят, запаслись голубым топливом, поэтому украинцы не замерзнут

      Около 19,6 миллиардов – это больше, чем в прошлом году на 4 миллиарда, по меньшей мере. Основное, на данный момент, событие, которого ждут, – договоренности между Украиной и РФ об условиях транзита газа через Украину с 1 января. А также условия поставки газа, если удастся договориться о поставках из России в Украину, а пока мы покупаем газ в Европе,
      – сказал заместитель начальника департамента НАК "Нафтогаз" Алексей Хобатюк.

      Главное – говорят в "Нафтогазе", чтобы теплокоммунэнерго отдали им долги. Ведь долг за газ достиг 60 миллиардов гривен. А пока монополист устроил акцию – предлагает украинцам приобрести газ на зиму по летним ценам. Уверяет, что так дешевле. Воспользоваться предложением можно до 25 сентября.

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      Автор: Марина Молька
      Теги: Новости Львова Новости Киева Коммунальные услуги Отопительный сезон Нафтогаз Новости Украины
      Источник: 24 канал
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