Готовы ли коммунальщики к отопительному сезону и как купить газ по летним ценам

90% жилых домов, школ, детских садов и больниц столицы готовы к началу отопительного сезона. По крайней мере, в этом уверяют на коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго".

Для того, чтобы тепло вовремя поступило в дома киевлян, говорят, подготовку к зиме начали еще весной.

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Коммунальщики спешат: надо успеть до начала отопительного сезона. В столице провели гидравлические испытания и заменили 70 км тепловых сетей из ста запланированных.

90% жилых домов коммунальной сферы получили акты готовности к отопительному сезону,

– отметил начальник профильного службы КП "Киевтеплоэнерго" Александр Пелипишин.

Когда по правилам должен начаться отопительный сезон?

Согласно законодательству, отопительный сезон должен стартовать тогда, когда среднесуточная температура воздуха в течение 3 дней составляет ниже, чем 8 градусов тепла.



Соответствующее решение принимают органы местного самоуправления.

Коммунальщики "Львовтеплоэнерго" от столичных коллег не отстают. Ежедневно заменяют километра старых труб на новые. Во Львове уверяют, что готовы к отопительному сезону на 80%.

Продолжается на некоторых участках замена теплотрасс, замена старых котлов, которые уже отработали свой ресурс по несколько раз на новые современные. Есть вопрос в основном в подготовке домов – это работы по внутридомовых системах,

– подчеркнул и.о. директора департамента ЖКХ г.. Львова Александр Одинец.

Готовятся к зиме и в "Нафтогазе". Говорят, запаслись голубым топливом, поэтому украинцы не замерзнут

Около 19,6 миллиардов – это больше, чем в прошлом году на 4 миллиарда, по меньшей мере. Основное, на данный момент, событие, которого ждут, – договоренности между Украиной и РФ об условиях транзита газа через Украину с 1 января. А также условия поставки газа, если удастся договориться о поставках из России в Украину, а пока мы покупаем газ в Европе,

– сказал заместитель начальника департамента НАК "Нафтогаз" Алексей Хобатюк.

Главное – говорят в "Нафтогазе", чтобы теплокоммунэнерго отдали им долги. Ведь долг за газ достиг 60 миллиардов гривен. А пока монополист устроил акцию – предлагает украинцам приобрести газ на зиму по летним ценам. Уверяет, что так дешевле. Воспользоваться предложением можно до 25 сентября.