Готовы ли в Кремле к расширению нормандского формата: ответ российского МИД

Урегулирование ситуации в Украине зависит только от выполнения ранее принятых договоренностей. Сейчас главными являются два вопроса: завершение разведения сил на Донбассе и введение в действие формулы Штайнмайера.

А вот вопрос формата – сути не меняет. Так считают в российском МИД. Об этом в комментарии росСМИ рассказал заместитель главы ведомства Александр Грушко.

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Мы негативно относимся к этой идее, для нас это не вопрос формата. Все зависит только от выполнения ранее принятых решений. Не надо искать альтернативу,

– подчеркнул он.

По словам Грушко, необходимо завершить разведение сил на линии соприкосновения в Донбассе, а также запустить процесс реализации формулы Штайнмайера и "принятие иных решений, которые гарантировали бы неизменность и устойчивость особого статуса".

Внимание! Заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл ранее заявил о дискуссии по расширению нормандского формата. Кстати, Владимир Зеленский еще во время своей предвыборной кампании заявлял о необходимости введения в нормандский формат еще одного участника – представителя США.