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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Готовы ли в Кремле к расширению нормандского формата: ответ российского МИД

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      В Кремле негативно относятся к расширению "Нормандии" / Getty images

      Урегулирование ситуации в Украине зависит только от выполнения ранее принятых договоренностей. Сейчас главными являются два вопроса: завершение разведения сил на Донбассе и введение в действие формулы Штайнмайера.

      А вот вопрос формата – сути не меняет. Так считают в российском МИД. Об этом в комментарии росСМИ рассказал заместитель главы ведомства Александр Грушко.

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      Мы негативно относимся к этой идее, для нас это не вопрос формата. Все зависит только от выполнения ранее принятых решений. Не надо искать альтернативу,
      – подчеркнул он.

      По словам Грушко, необходимо завершить разведение сил на линии соприкосновения в Донбассе, а также запустить процесс реализации формулы Штайнмайера и "принятие иных решений, которые гарантировали бы неизменность и устойчивость особого статуса".

      Внимание! Заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл ранее заявил о дискуссии по расширению нормандского формата. Кстати, Владимир Зеленский еще во время своей предвыборной кампании заявлял о необходимости введения в нормандский формат еще одного участника – представителя США.

      Нормандская встреча: все, что важно знать
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Нормандская встреча 2019 Нормандский формат Новости Украины Новости политики Новости США Новости России
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