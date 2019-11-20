Готовы ли водители к новым правилам перевозки детей и как будут выявлять нарушителей

За перевозку детей без автокресла отныне официально будут штрафовать. Согласно принятому закону, перевозить детей до 13-ти лет ростом менее 145 сантиметров можно только в автокреслах. Коснется это всего транспорта, кроме общественного. Правоохранители говорят, запрет был и раньше, однако за это никого не наказывали.

Правоохранители пока только учатся проверять машины на наличие у них автокресел. Говорят, нужна хотя бы неделя практики. Потому что увидеть машину, у которой нет автокресла, вдалеке – сложно.

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И уже отмечают, безосновательно останавливать машины не будут. Проверять их будут только в случае необходимости. Например, при превышении скорости.

Проверять будут и таксистов, потому что перевозить детей без автокресел с сегодняшнего дня не имеют права и они. Впрочем, опрошенные нами водители по-разному относятся к новациям. Одни одобряют , другие – категорически против. Однако, и те, и другие не имеют автокресел. Сетуют: чтобы закупить их, должны потратить кругленькую сумму.



Штрафы за перевозку детей без автокресел в странах ЕС

Тем временем родители малолетних детей считают, на сколько больше им нужно будет доплатить за такси с этой дополнительной услугой.

Для киевлянки Екатерины автокресло в машине – неизменное правило. Женщина говорит, что безопасность сына для нее прежде всего. Принятый закон поддерживает. Впрочем отмечает, принимать нужно было еще раньше.

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Пока полицейские только учатся выявлять нарушителей, а таксисты подсчитывают во сколько им обойдется автокресло, эксперты в очередной раз напоминают – возить детей без автокресел опасно для их жизни.

Что может произойти с ребенком, если он сидит не в автокресле машины: видео

Правоохранители говорят, в Украине каждый 10-й травмированный в ДТП – ребенок. И только автокресло может обезопасить во время дорожно-транспортного происшествия.