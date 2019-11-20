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      Готовы ли водители к новым правилам перевозки детей и как будут выявлять нарушителей

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      За перевозку детей без автокресла отныне официально будут штрафовать. Согласно принятому закону, перевозить детей до 13-ти лет ростом менее 145 сантиметров можно только в автокреслах. Коснется это всего транспорта, кроме общественного. Правоохранители говорят, запрет был и раньше, однако за это никого не наказывали.

      Правоохранители пока только учатся проверять машины на наличие у них автокресел. Говорят, нужна хотя бы неделя практики. Потому что увидеть машину, у которой нет автокресла, вдалеке – сложно.

      К теме! В Украине начал действовать закон об автокреслах: что нужно знать

      И уже отмечают, безосновательно останавливать машины не будут. Проверять их будут только в случае необходимости. Например, при превышении скорости.

      Проверять будут и таксистов, потому что перевозить детей без автокресел с сегодняшнего дня не имеют права и они. Впрочем, опрошенные нами водители по-разному относятся к новациям. Одни одобряют , другие – категорически против. Однако, и те, и другие не имеют автокресел. Сетуют: чтобы закупить их, должны потратить кругленькую сумму.

      штрафи автокрісло європа україна світ
      Штрафы за перевозку детей без автокресел в странах ЕС

      Тем временем родители малолетних детей считают, на сколько больше им нужно будет доплатить за такси с этой дополнительной услугой.

      Для киевлянки Екатерины автокресло в машине – неизменное правило. Женщина говорит, что безопасность сына для нее прежде всего. Принятый закон поддерживает. Впрочем отмечает, принимать нужно было еще раньше.

      Важно! Как правильно выбрать автокресло для ребенка

      Пока полицейские только учатся выявлять нарушителей, а таксисты подсчитывают во сколько им обойдется автокресло, эксперты в очередной раз напоминают – возить детей без автокресел опасно для их жизни.

      Что может произойти с ребенком, если он сидит не в автокресле машины: видео

      Правоохранители говорят, в Украине каждый 10-й травмированный в ДТП – ребенок. И только автокресло может обезопасить во время дорожно-транспортного происшествия.

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      Автор: Людмила Гаврилюк
      Теги: Новости Украины Родители и дети Штрафы Дети и несовершеннолетние Законодательство Авто
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