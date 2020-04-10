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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Готовы ли военные к вспышке коронавируса: интервью с представителем медицинской службы ВСУ

      - Читати новину українською
      Интервью с Алексеем Мазепой / slovoidilo.ua/

      Насколько украинская армия готова к эпидемии коронавируса и как будет с ним бороться – в интервью 24 каналу рассказал начальник службы по связям с общественностью командования медицинских сил Вооруженных сил Украины Алексей Мазепа.

      О тестировании на выявление коронавируса

      Как в ВСУ тестируют военных? Кого в первую очередь?

      На сегодня у нас сделано превентивное тестирование в районе проведения ООС. Все 533 теста ПЦР дали отрицательный результат. Нам в этом помог фонд "Вернись живым". Мы им за это очень благодарны.

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      Что касается реестра самого состава, то тесты проводятся согласно рекомендациям, которые предоставлены Министерством здравоохранения, в случае, если есть подозрение у военнослужащих на заболевание коронавирусом или если они имели контакт с больными.

      Как военным делают тесты на коронавирус: смотрите видео

      Сколько тестов есть в ВСУ?

      На сегодняшний день мы получили примерно 10 тысяч тестов. Часть была отправлена в ООС, примерно 2 тысячи, остальные распределены по всем регионам Украины.

      Это быстрые тесты или вообще все?

      Это быстрые тесты. Также есть определенное количество ПЦР-тестов, которые распределены по 3-х лабораториях, которые у нас сертифицированы на проведение таких тестов. Также у нас около тысячи тест-систем полимеразной цепной реакции. В каждой лаборатории такие тесты есть.

      чим відрізняються тести на коронавірус
      Чем отличаются тесты на коронавирус / Инфографика 24 канала

      Сколько лабораторий делают тесты на коронавирус?

      Сегодня мы имеем 3 стационарные и 3 мобильные лаборатории.

      Что с персоналом? Обучен? Оборудования хватает? Реагентов?

      Персонал полностью обучен, реагенты сейчас расположены в стационарных лабораториях, в мобильных лабораториях реагентов пока нет. Как только они будут обеспечены реагентами, мы их также включим к выполнению задач в регионах, где это понадобится. Уникальность этих мобильных лабораторий в том, что они могут работать в любом месте. Единственное условие, что для ее правильного функционирования надо подключить к сети водоснабжения и канализации, в случае, если есть подозрение у военнослужащих наа заболевание коронавирусом или если они имели контакт с больными.

      Где расположены стационарные лаборатории?

      Стационарная лаборатория расположена у нас при Военно-медицинских клинических центрах. Такие есть в Киеве, Львове и Одессе.

      Достаточно ли этого?

      Абсолютно будет достаточно, даже если будет очень большой наплыв, то у нас налажен контакт с гражданскими учреждениями здравоохранения, где могут военнослужащие как лечиться, так и находиться на обсервации. Также там мы можем делать, в случае необходимости, ПЦР-тесты.

      А достаточно ли тестов?

      На этом этапе этого достаточно. Если будет необходимость, мы получим дополнительные тесты. Мы сегодня создали две заявки по рекомендациям Минздрава, которые касаются не только тестов, но и индивидуальной защиты и всего остального.

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      Сегодня мы обеспечены на том уровне, что в случае появления больных военнослужащих, сможем оказывать квалифицированную медицинскую помощь и тестирование. Если будет массовое распространение, тогда действительно нам будут необходимы дополнительные средства, но это касается не только военных, но и любых учреждений здравоохранения, которые работают не только в Украине.

      Что с больными? Им делали быстрые тесты или ПЦР?

      Итак, все эти 5 человек, они подтверждены именно ПЦР-тестами (интервью состоялось 8 апреля, по состоянию на 10 апреля в ВСУ уже 10 подтвержденных случаев COVID-19 – 24 канал). Чтобы вы понимали процедуру: если у человека есть подозрение на коронавирус, ему сначала делают быстрый тест и затем на основании результата, полученного быстрым тестом, делаются еще ПЦР-тесты. То есть быстрый тест он не дает 100% результата есть ли у человека болезнь или нет.

      Но насколько эффективны быстрые тесты? Ведь они определяют только антитела, которые появляются не сразу, как только человек заболел...

      Что касается формирования антител, то я хочу сказать следующее: сам коронавирус – это фактически осложнение. Точнее не сам коронавирус, а течение болезни начинается с повышенной температуры, а затем самая тяжелая фаза, если она у человека есть – это двусторонняя пневмония с осложнением. И на этапе, когда у человека повысилась температура и ухудшается состояние, экспресс-теста вполне достаточно по времени, чтобы подтвердить, есть болезнь или нет.

      В наших заведениях мы имеем возможность делать ПЦР-тесты в течение суток. Если мы запустим наши мобильные лаборатории, то в мобильных лабораториях это возможно сделать до 8 часов.

      О подготовке медиков и больниц

      Люди, которые работают в лабораториях, подготовлены?

      На сегодня кадров хватает, они обучены. Мы провели учения по переводу медицинских подразделений в условия строгого противоэпидемического режима. То есть кроме учебы в стандартных заведениях, что мы имеем, а это 5 санитарно-эпидемиологических управлений и клиники инфекционных болезней, мы еще провели соответствующее обучение для людей, которых будут привлекать к лечению больных, если будет большое количество. Также состоялось учение с личным составом, который будет приобщаться к местам, где ребята будут находиться на обсервации.

      А где будут лечить больных военных?

      Прежде всего это клиника инфекционных болезней при национальном военно-медицинском клиническом центре ГВКГ, соответствующие учреждения при военно-медицинских клинических центрах регионов и инфекционные отделения военных госпиталей.

      Как быть, если заболеет боец ​​на передовой? Ведь это может быть фактически минус позиция. Это ставит под угрозу обороноспособность.

      Это не совсем так, если заболеет один боец, то это минус позиция, потому что болезнь проходит по-разному. Есть случаи, когда она проходит в тяжелом состоянии, а есть когда в легком. То есть в зависимости от того, каким будет состояние больного, будет приниматься решение о его лечении – будет ли это обсервация, или его надо доставить в лечебное учреждение здравоохранения. Для обсервации военных из зоны ООС у нас выделен санаторий Приморский, который расположен в Запорожской области.

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      Насколько армия готова к коронавирусу?

      На сегодня подразделения медицинских сил готовы к оказанию помощи военным, которые заболеют коронавирусом. Все будет зависеть от количества и от течения этой болезни, то есть в каком она будет состоянии. Учитывая, что мы все военные, то тяжелых случаев будет немного, потому что военные – это всегда люди с крепким здоровьем.

      Обращение военных к украинцам из-за карантина: видео

      Мои знакомые на передовой рассказывают, что не у всех есть одноразовые маски, сейчас швеи шьют марлевые. Почему так? И готова ли армия, если нет масок?

      Что касается самодельных средств индивидуальной защиты, скажу, что даже ведущие армии мира, как США, на своих военных мощностях их шьют и используют. Что касается наших военных частей, то во многих налажена система изготовления таких средств защиты самостоятельно.

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      Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

      Также мы уже получили десятки тысяч средств защиты как от Министерства здравоохранения, так и от волонтеров – неравнодушных украинцев. Прежде всего мы обеспечиваем ими военных, находящихся на передовой. Но медицинский персонал, который будет работать с заболевшими людьми, обеспечен защитой в том объеме, который мы могли сейчас сделать.

      Как будут утилизировать средства индивидуальной защиты?

      Что касается использованных средств защиты: там, где будут проходить лечебные мероприятия, то есть в клиниках инфекционных болезней, есть определенное оборудование, чтобы утилизировать вещи, которые имели контакт с больными. Это касается не только средств защиты, но и личных военных вещей, постельного белья. То есть там есть определенные процедуры, как это должно происходить.

      Что касается каждого военнослужащего, то на сегодня у нас только несколько единичных случаев заболевания. Поэтому каждый утилизирует свои средства индивидуальной защиты, которыми пользуется сам.

      Об аппаратах искусственной вентиляции легких

      Что в ВСУ с аппаратами искусственной вентиляции легких? Сколько их? Достаточно ли этого?

      Я вам сейчас не назову точное количество этих аппаратов, но я знаю, что в каждом военном госпитале они есть, и командующий медицинских сил отдал распоряжение о получении дополнительных аппаратов искусственной вентиляции легких, которые были у нас на хранении в складах, и сейчас доставлены в госпитали.

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      Если эпидемия – хватит, но все зависит от количества больных в один момент и тяжести болезни. То есть, если будет такая динамика, которая есть сейчас, то их хватит вполне, но если будет как в странах Европы, например, Испании или Италии, то не хватит ни в военных, ни в гражданских.

      О смерти военной из-за COVID-19

      Расскажите об умершей военной. У нее поздно обнаружили болезнь? У нее были хронические заболевания? Почему она умерла?

      Я не знаю достоверно, были ли еще дополнительные болезни, но должен сказать – она находилась в гражданской больнице начиная еще с 27 марта, то есть она провела там больше недели, непосредственно в реанимации была неделю. Поэтому, наверное, все усилия врачей стали бесполезными.

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      Мы видим, что даже в Киеве, абсолютно здоровые люди, спортсмены, умирают, потому что есть обострение болезни.

      А почему в гражданской?

      Она гражданская. И там, где она работала, ближе была гражданская больница, и она обратилась туда. Согласно трудовому договору, она имела право лечиться в гражданской больнице.

      Автор: Анастасия Федченко
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Медицина Война на Донбассе Операция Объединенных сил Новости Украины Коронавирус в Украине Вооруженные силы Украины
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