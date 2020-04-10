Готовы ли военные к вспышке коронавируса: интервью с представителем медицинской службы ВСУ
Насколько украинская армия готова к эпидемии коронавируса и как будет с ним бороться – в интервью 24 каналу рассказал начальник службы по связям с общественностью командования медицинских сил Вооруженных сил Украины Алексей Мазепа.
О тестировании на выявление коронавируса
Как в ВСУ тестируют военных? Кого в первую очередь?
На сегодня у нас сделано превентивное тестирование в районе проведения ООС. Все 533 теста ПЦР дали отрицательный результат. Нам в этом помог фонд "Вернись живым". Мы им за это очень благодарны.
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Что касается реестра самого состава, то тесты проводятся согласно рекомендациям, которые предоставлены Министерством здравоохранения, в случае, если есть подозрение у военнослужащих на заболевание коронавирусом или если они имели контакт с больными.
Как военным делают тесты на коронавирус: смотрите видео
Сколько тестов есть в ВСУ?
На сегодняшний день мы получили примерно 10 тысяч тестов. Часть была отправлена в ООС, примерно 2 тысячи, остальные распределены по всем регионам Украины.
Это быстрые тесты или вообще все?
Это быстрые тесты. Также есть определенное количество ПЦР-тестов, которые распределены по 3-х лабораториях, которые у нас сертифицированы на проведение таких тестов. Также у нас около тысячи тест-систем полимеразной цепной реакции. В каждой лаборатории такие тесты есть.
Чем отличаются тесты на коронавирус / Инфографика 24 канала
Сколько лабораторий делают тесты на коронавирус?
Сегодня мы имеем 3 стационарные и 3 мобильные лаборатории.
Что с персоналом? Обучен? Оборудования хватает? Реагентов?
Персонал полностью обучен, реагенты сейчас расположены в стационарных лабораториях, в мобильных лабораториях реагентов пока нет. Как только они будут обеспечены реагентами, мы их также включим к выполнению задач в регионах, где это понадобится. Уникальность этих мобильных лабораторий в том, что они могут работать в любом месте. Единственное условие, что для ее правильного функционирования надо подключить к сети водоснабжения и канализации, в случае, если есть подозрение у военнослужащих наа заболевание коронавирусом или если они имели контакт с больными.
Где расположены стационарные лаборатории?
Стационарная лаборатория расположена у нас при Военно-медицинских клинических центрах. Такие есть в Киеве, Львове и Одессе.
Достаточно ли этого?
Абсолютно будет достаточно, даже если будет очень большой наплыв, то у нас налажен контакт с гражданскими учреждениями здравоохранения, где могут военнослужащие как лечиться, так и находиться на обсервации. Также там мы можем делать, в случае необходимости, ПЦР-тесты.
А достаточно ли тестов?
На этом этапе этого достаточно. Если будет необходимость, мы получим дополнительные тесты. Мы сегодня создали две заявки по рекомендациям Минздрава, которые касаются не только тестов, но и индивидуальной защиты и всего остального.
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Сегодня мы обеспечены на том уровне, что в случае появления больных военнослужащих, сможем оказывать квалифицированную медицинскую помощь и тестирование. Если будет массовое распространение, тогда действительно нам будут необходимы дополнительные средства, но это касается не только военных, но и любых учреждений здравоохранения, которые работают не только в Украине.
Что с больными? Им делали быстрые тесты или ПЦР?
Итак, все эти 5 человек, они подтверждены именно ПЦР-тестами (интервью состоялось 8 апреля, по состоянию на 10 апреля в ВСУ уже 10 подтвержденных случаев COVID-19 – 24 канал). Чтобы вы понимали процедуру: если у человека есть подозрение на коронавирус, ему сначала делают быстрый тест и затем на основании результата, полученного быстрым тестом, делаются еще ПЦР-тесты. То есть быстрый тест он не дает 100% результата есть ли у человека болезнь или нет.
Но насколько эффективны быстрые тесты? Ведь они определяют только антитела, которые появляются не сразу, как только человек заболел...
Что касается формирования антител, то я хочу сказать следующее: сам коронавирус – это фактически осложнение. Точнее не сам коронавирус, а течение болезни начинается с повышенной температуры, а затем самая тяжелая фаза, если она у человека есть – это двусторонняя пневмония с осложнением. И на этапе, когда у человека повысилась температура и ухудшается состояние, экспресс-теста вполне достаточно по времени, чтобы подтвердить, есть болезнь или нет.
В наших заведениях мы имеем возможность делать ПЦР-тесты в течение суток. Если мы запустим наши мобильные лаборатории, то в мобильных лабораториях это возможно сделать до 8 часов.
О подготовке медиков и больниц
Люди, которые работают в лабораториях, подготовлены?
На сегодня кадров хватает, они обучены. Мы провели учения по переводу медицинских подразделений в условия строгого противоэпидемического режима. То есть кроме учебы в стандартных заведениях, что мы имеем, а это 5 санитарно-эпидемиологических управлений и клиники инфекционных болезней, мы еще провели соответствующее обучение для людей, которых будут привлекать к лечению больных, если будет большое количество. Также состоялось учение с личным составом, который будет приобщаться к местам, где ребята будут находиться на обсервации.
А где будут лечить больных военных?
Прежде всего это клиника инфекционных болезней при национальном военно-медицинском клиническом центре ГВКГ, соответствующие учреждения при военно-медицинских клинических центрах регионов и инфекционные отделения военных госпиталей.
Как быть, если заболеет боец на передовой? Ведь это может быть фактически минус позиция. Это ставит под угрозу обороноспособность.
Это не совсем так, если заболеет один боец, то это минус позиция, потому что болезнь проходит по-разному. Есть случаи, когда она проходит в тяжелом состоянии, а есть когда в легком. То есть в зависимости от того, каким будет состояние больного, будет приниматься решение о его лечении – будет ли это обсервация, или его надо доставить в лечебное учреждение здравоохранения. Для обсервации военных из зоны ООС у нас выделен санаторий Приморский, который расположен в Запорожской области.
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Насколько армия готова к коронавирусу?
На сегодня подразделения медицинских сил готовы к оказанию помощи военным, которые заболеют коронавирусом. Все будет зависеть от количества и от течения этой болезни, то есть в каком она будет состоянии. Учитывая, что мы все военные, то тяжелых случаев будет немного, потому что военные – это всегда люди с крепким здоровьем.
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Мои знакомые на передовой рассказывают, что не у всех есть одноразовые маски, сейчас швеи шьют марлевые. Почему так? И готова ли армия, если нет масок?
Что касается самодельных средств индивидуальной защиты, скажу, что даже ведущие армии мира, как США, на своих военных мощностях их шьют и используют. Что касается наших военных частей, то во многих налажена система изготовления таких средств защиты самостоятельно.
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Также мы уже получили десятки тысяч средств защиты как от Министерства здравоохранения, так и от волонтеров – неравнодушных украинцев. Прежде всего мы обеспечиваем ими военных, находящихся на передовой. Но медицинский персонал, который будет работать с заболевшими людьми, обеспечен защитой в том объеме, который мы могли сейчас сделать.
Как будут утилизировать средства индивидуальной защиты?
Что касается использованных средств защиты: там, где будут проходить лечебные мероприятия, то есть в клиниках инфекционных болезней, есть определенное оборудование, чтобы утилизировать вещи, которые имели контакт с больными. Это касается не только средств защиты, но и личных военных вещей, постельного белья. То есть там есть определенные процедуры, как это должно происходить.
Что касается каждого военнослужащего, то на сегодня у нас только несколько единичных случаев заболевания. Поэтому каждый утилизирует свои средства индивидуальной защиты, которыми пользуется сам.
Об аппаратах искусственной вентиляции легких
Что в ВСУ с аппаратами искусственной вентиляции легких? Сколько их? Достаточно ли этого?
Я вам сейчас не назову точное количество этих аппаратов, но я знаю, что в каждом военном госпитале они есть, и командующий медицинских сил отдал распоряжение о получении дополнительных аппаратов искусственной вентиляции легких, которые были у нас на хранении в складах, и сейчас доставлены в госпитали.
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Если эпидемия – хватит, но все зависит от количества больных в один момент и тяжести болезни. То есть, если будет такая динамика, которая есть сейчас, то их хватит вполне, но если будет как в странах Европы, например, Испании или Италии, то не хватит ни в военных, ни в гражданских.
О смерти военной из-за COVID-19
Расскажите об умершей военной. У нее поздно обнаружили болезнь? У нее были хронические заболевания? Почему она умерла?
Я не знаю достоверно, были ли еще дополнительные болезни, но должен сказать – она находилась в гражданской больнице начиная еще с 27 марта, то есть она провела там больше недели, непосредственно в реанимации была неделю. Поэтому, наверное, все усилия врачей стали бесполезными.
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Мы видим, что даже в Киеве, абсолютно здоровые люди, спортсмены, умирают, потому что есть обострение болезни.
А почему в гражданской?
Она гражданская. И там, где она работала, ближе была гражданская больница, и она обратилась туда. Согласно трудовому договору, она имела право лечиться в гражданской больнице.
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