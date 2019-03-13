Готовы помиловать 72 сепаратиста в обмен на 19 украинцев, находящихся на Донбассе, – Геращенко

Главное, о чем Украина стремится договориться в Минске, где 13 марта начались заседания Трехсторонней контактной группы – это разблокирование освобождения пленников Кремля. Украина готова почти немедленно передать России 25 ее граждан в обмен на украинцев. К тому же – помиловать 72 сепаратиста в обмен на 19 гражданских и военных, незаконно удерживаемых на оккупированном Донбассе.

Однако чем ближе к выборам в Украине – "тем менее сдержанная и тем более вульгарная позиция России и контролируемых ею марионеток". Так высказалась первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, комментируя на своей странице в Facebook сто четвёртое заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 13 марта 2019 года.

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Украинская делегация ожидает ответа на предложения обмена политзаключенных Кремля на осужденных в Украине россиян. И разблокирование процесса освобождения заложников из оккупированного Донбасса в целом. На 15 украинских предложений освобождения до сих пор нет никакого ответа.

РФ отказалась от своих граждан, ОРДЛО не подтверждает нам информацию о десятках заложников. ОРДЛО включает граждан РФ в свои списки, утверждая, что это "ополченцы республик", которых не признает и сама РФ,

– написала Геращенко.

Главное, о чем Украина стремится договориться – это разблокирование освобождения пленников Кремля.

Киев готов в течение буквально нескольких дней передать России 25 ее граждан в обмен на украинцев. К тому же – помиловать 72 сепаратиста в обмен на 19 гражданских и военных, незаконно удерживаемых на оккупированном Донбассе.

Представители РФ, вопреки всему, продолжают заявлять, что Россия не является участником или стороной конфликта на Донбассе. "Нас там нет", – их позиция. Поэтому они и дальше пытаются навязать Украине "прямой диалог" с псевдореспубликами. При этом россияне приглашают приезжать на заседания группы в Минск людей с ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей), чтобы те подыгрывали российской позиции.

Какова позиция Украины в целом? Украина придерживается минских соглашений и требует:

– трехсторонних переговоров Украина-Россия-ОБСЕ,

– выполнение Россией минских договоренностей,

– забыть о любых вариантах прямого диалога Киева с марионетками Кремля,

– не употреблять в документации и дискуссиях терминологию, которая не соответствует минским сделкам ("ДНР", "ЛНР" и т.д.).