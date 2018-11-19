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      "Готовые реагировать на провокации": Киев и Вашингтон ведут переговоры о поставках оружия

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      Украина и США ведут переговоры о новых поставок оружия, – Климкин
      Украина и США ведут переговоры о новых поставок оружия, – Климкин / 24 канал

      Между Украиной и США продолжаются переговоры по поставкам новых единиц оборонного оборудования. Однако любые детали пока не разглашаются.

      Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин, пишет "Defence News".

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      Так, министр подчеркнул большое влияние современного западного вооружения на поле боя в Украине. По его словам, "Javelin" является "важным психологически".

      Мы заметили, что россияне отвели свои танки вглубь оккупированных территорий, опасаясь, психологически и физически, что такое противотанковое оружие может быть использовано в случае российской провокации,
      – рассказал Климкин.

      Кроме этого, глава МИД также убежден, что Украине необходимо развивать собственные военно-морские возможности.

      "Мы очень решительны в защите своих интересов в Азовском море и не можем позволить россиянам взять под контроль весь Азов", – заявил он.

      По его словам, современная Украина "подготовлена ​​к реагированию на эффективные провокации".

      Напомним, в конце апреля стало известно, что США направили в Украину партию ПТРК "Джавелин". Уже 22 мая Петр Порошенко сообщил, что Украина впервые провела запуски этих ракетных комплексов.

      Что такое "Джавелин"?
      Это американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК). Первый серийный ПТРК третьего поколения, которому присущ принцип "выстрелил-забыл" – оператор ракетного комплекса не должен сопровождать и корректировать полет ракеты, пока она приближается к цели. "Джавелин" предназначен для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов, перемещаемых на низкой высоте и скорости – вертолетов или БПЛА. Успешно использовался в Ираке.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Оружие Павел Климкин
      Источник: 24 Канал
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