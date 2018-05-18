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Говорил, что жить хочет, – военные рассказали, как оказывали помощь гражданским в Троицком

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Целая семья попала под обстрелы российских наемников в Троицком на Луганщине. Отец и сын погибли. Мать – в тяжелом состоянии в больнице. Ночью с 17 на 18 мая террористы из артиллерии ударили по мирным гражданским зданиям. Один снаряд попал в крышу дома, как раз в ту комнату, где находилась семья.

Галина, как и все местные, до сих пор не может оправиться от трагедии, произошедшей в Троицком. Около полуночи со стороны оккупантов по селу полетели артиллерийские снаряды. По воронках украинские военные четко определили, что стреляли по Троицкому из оккупированной Кадиевки, бывший Стаханов.

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К сожалению, отец и тринадцатилетний сын погибли на месте. Мать в тяжелом состоянии в больнице. С легкими ранениями удалось спастись только старшему сыну Андрею. Он выбрался из-под обломков и побежал к соседям.

"Представьте, в этой спальне ребенок был, кровь через всю хату. Ребенок бежал, пока до нас добежал, а те сидели во второй комнате, где компьютер, втроем. Они даже не поняли, кто жив, кто не жив", – рассказала жительница Троицкого Галина.

Первыми, кто прибежал на помощь парню, были военные. Говорят, Андрей был в шоке.

Проверили личный состав. Все люди были целы. Сказали, что были потери у гражданских. И только узнали, сразу через 3 минуты поехали. Увидели молодого парня, что он ранен. И наши ребята начали оказывать ему медицинскую помощь. Что он говорил? Говорил, что жить хочу. Говорил: заберите меня отсюда. Хочу жить,
– вспоминает военнослужащий ВСУ Кирилл.

За каких-то десять минут в поселок попало до полутора десятков тяжелых снарядов.

"Один прилет, самый первый, попал в жилой дом, где была семья из 4-х человек. Как раз получилось, что перед домом упало три снаряда. И за домом все другие. Один снаряд попал в дом. Именно в ту комнату, где была вся семья", – отметил председатель Попаснянской военно-гражданской администрации Сергей Шакун.

Военные определили, что стреляли боевики из тяжелых гаубиц. Местные говорят, что таких мощных обстрелов со стороны российских наемников здесь в Троицком не было чуть не с начала войны. Враг чуть ли не каждый день буквально стирает с карты Троицкое тяжелыми пушками.

Мы не боялись течение 4 лет, но теперь мы не спим, мы действительно боимся. Вы не представляете, что это. А тут и детки есть. Никто не знает, кто будет следующим,
– прокомментировала ситуацию жительница Троицкого Галина.

На этой неделе это уже не первый прицельный огонь боевиков по мирным жителям. 17 мая в Светлодарске вражеская мина упала на школьный двор, когда в учебном заведении были дети, а в Новолуганском обстреляли автобус с рабочими.

Напомним, утром 17 мая пророссийские оккупанты обстреляли школу №11 в Светлодарске. На момент обстрела внутри находились более 300 детей.

Автор: Евгений Назаренко
Теги: Новости Украины Война на Донбассе Жертвы
Источник: 24 Канал
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