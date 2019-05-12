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      Говорили, что все развалится, – Епифаний о влиянии выборов на присоединение общин к ПЦУ

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      Епифаний рассказал, как выборы повлияли на присоединение общин к ПЦУ
      Епифаний рассказал, как выборы повлияли на присоединение общин к ПЦУ / Фото из открытых источников

      Процесс перехода общин из УПЦ МП к ПЦУ замедлился – на него повлияли выборы. Во время них представители РПЦ пытались убедить и священнослужителей, и верующих в том, что "сменится власть и Томос отменят".

      Кроме того, говорили, что "без Президента Порошенко не будет Поместной Церкви и все рухнет, рассыплется, как рассказал глава ПЦУ Епифаний, пишет LB.

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      Он отметил, особенно активно эти мысли ширились там, где есть "финансовое поощрение священнослужителей со стороны определенных представителей этой российской структуры в Украине".

      "Следовательно, по моей информации, многие общины просто ожидают. Наблюдают, как будет развиваться ситуация", – сказал он.

      Кроме того, есть осложнения и с юридическими механизмами – после перехода общины сразу хотят решить имущественные вопросы. Это, в частности, видно на примере Киевской области.

      Там переходит два десятка общин, но идет борьба за имущество. Скажем, 90% состава общины принимает решение о присоединении к Православной Церкви Украины, получает юридическую перерегистрацию в облгосадминистрации, но священник удерживает имущество и не дает возможности общине использовать то, что она сама строила в течение определенного времени,
      – пояснил глава ПЦУ.

      Он отметил, что именно поэтому очень важно нормировать все юридические моменты. Епифаний убежден, что Поместная ПЦУ будет расти – несмотря на всю пропаганду и все препятствия.

      Отметим, к новообразованной Православной церкви Украины перешли уже более полутысячи приходов бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата.

      Отметим, 7 января Верховная Рада приняла изменения к закону "О свободе совести и религиозных организаций", в котором прописаны механизмы перехода религиозных общин в другие приходы.

      Как происходит процесс перехода приходов к ПЦУ

      Как появилась Православная церковь Украины?
      В октябре 2018 года в Стамбуле Синод Вселенского патриархата позволил Украине создать Единую поместную церковь. 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Православную церковь Украины. Ее предстоятелем стал Епифаний, митрополит Переяславский и Белоцерковский. А кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор в Киеве.

      К новообразованной Православной церкви Украины перешли уже более полутысячи приходов бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата. Больше всего – на Волыни, где к ПЦУ присоединилось 116 приходов.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Епифаний УПЦ МП Выборы Президента 2019 Православная церковь Украины Религия
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