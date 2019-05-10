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      Говорим по 20 минут в месяц, – мама Сенцова дала интервью о детях режиссера

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      Олег Сенцов
      Олег Сенцов / Фото из открытых источников

      У заложника Кремля Олега Сенцова в анексированном Крыму осталось двое детей – 16-летняя Алина и 13-летний Влад, у которого диагностирован аутизм.

      Сейчас Влад в седьмом, Алинка в десятом классе. В будние дни дети живут и учатся в Симферополе. Алина — у старшей сестры Олега Галины, а Влад живет с мамой — бывшей женой Олега Аллой, рассказала Людмила Сенцова в интервью Громадському.

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      Именно в нее в селе Скалистое Бахчисарайского района дети остаются на выходные. Людмила Сенцова рассказала, что чаще всего разговаривает с сыном о детях. Он спрашивает: как здоровье, как они учатся, чем интересуются. Общаются они очень редко – 20 минут на месяц.

      О его здоровье не может идти речь, потому что у него всегда "все хорошо". Он занимается спортом, идет на поправку, пьет витамины и следит за собой, за него волноваться не надо. Поэтому можно и не спрашивать. А что касается детей, то его интересует любая мелочь – не заболели ли, как учатся,
      – отметила мама режиссера.

      А вот с дочерью Алиной у Олега Сенцова не получается поговорить, потому она бывает у бабушки только на выходных, а ему разрешают звонить только в будний день.

      сенцов заручник кремля крим

      Олег Сенцов с дочерью Алиной

      О том, как дети отреагировали на заключение отца. С Алиной мы уже серьезно разговариваем, она очень боится что-то мне сказать, чтобы я не расстроилась, и (если что-то увидит в интернете – 24 канал) мне ничего не показывает.

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      "Они такие были маленькие. Алина долго не могла смириться, что так получилось. Даже на него сначала обижалась, пока все не поняла. А сейчас ей и говорить не надо ничего. У нее папа самый лучший. Что бы он не делал, он все делает правильно, только бы скорее папу дождаться и бегом к нему. Только с папой рядом хочет жить", – рассказала Людмила Сенцова.

      Что будут делать дети в будущем. Девочке уже почти 16,5 лет, но она еще не определилась.

      Сначала хотела заниматься фотографией или быть оператором, только чтобы с папой, чтобы они вместе были. Я бы хотела, чтобы она получила образование. Она тоже этого хочет. Но только не в России, так и сказала — только не в России. А где именно — посмотрим,
      – отметила мама Олега Сенцова.

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      Сын Олега Сенцова Влад

      "С Владом мы совсем мало общались, только сейчас начали. Он такой — если боится, что его что-то зацепит, быстро закрывается. Он всегда знает, что можно спросить, а что нельзя. Вот сейчас больше общается. На Новый год посмотрел, что папа по восточному календарю — дракон. И говорит: захватили нашего дракона, и не может он никак освободиться", – добавила Людмила Сенцова.

      За что в России осудили Олега Сенцова?
      Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже его обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. А 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.

      Смотрите видео полного интервью с мамой Олега Сенцова:

       

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      Теги: Новости Украины
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