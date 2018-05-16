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Говорить о всех сотрудниках СБУ, как о коррупционерах, – это неправильно, – Трепак

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Экс-заместитель председателя СБУ Виктор Трепак
Экс-заместитель председателя СБУ Виктор Трепак / expres.ua

Очень много офицеров СБУ отмечают, что им стыдно работать в такой службе, которую считают коррупционной.

Об этом сообщил экс-заместитель председателя СБУ Виктор Трепак в прямом эфире 24 Канала.

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По его словам, искоренить коррупцию из Службы безопасности Украины очень трудно, ведь всех руководителей департаментов и региональных органов назначает своим указом Президент Украины.

Не секрет, что есть группы, которые приближенные к Порошенко и завели туда своих людей. Безусловно те люди выполняют все их указания,
– заявил Трепак.

Экс-заместитель главы СБУ подчеркнул, что наряду с такими работниками в СБУ есть очень много умных, патриотически настроенных и способных решать те задачи, которые сейчас стоят перед нашей страной.

Говорить о всех сотрудниках СБУ, как о коррупционерах – это неправильно,
– заверил Трепак.

Он также рассказал, что СБУ всегда была ориентирована на Администрацию Президента, поэтому до выборов никаких изменений, наверное, не состоится.

К слову, в Киеве сотрудника Службы безопасности Украины подозревают в получении взятки в размере 50 тысяч долларов. Известно, что он получил деньги от иностранцев, но за что конкретно – пока не сообщают.

Теги: Новости Украины Коррупция СБУ Администрация Президента
Источник: 24 Канал
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