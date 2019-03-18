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      Говорить в Крыму, что человек хочет вернуться в Украину – преступление, член Меджлиса

      Актуальное интервью 50 Читати новину українською

      О событиях в Крыму и отношении крымчан к оккупации – рассказала член Меджлиса крымскотатарского народа Гаяна Юксель, которая является вынужденным переселенцем, как и миллионы других.

      – Оккупация Крыма – это незаконное действие, которое не было принято мировым сообществом. Россия еще будет отвечать в международных судах за свои действия. Сколько бы лет ни прошло, но преступление, которое было совершено на территории полуострова, не имеет срока давности.

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      – Мы живем в своем государстве и не хотим присоединяться, переходить или требовать помощи со стороны другого государства. Путин – это убийца, вор, лжец, который с начала оккупации Крыма и военных действий на Донбассе утверждает и распространяет только ложь. Мы слышали, что в Крыму нет российских войск, о самообороне и сознательных гражданах Украины, которые защищают граждан Крыма от "Правого сектора" и прочий бред.

      Путин говорит, что нет давления на украинцев. Но как он объяснит откуда в оккупированном Крыму 17 убитых, 19 пропавших, почти полторы тысячи нарушений прав человека, сотни уголовных дел, почти 100 тысяч переселенцев с территории Крыма. Кстати, 130 детей стали сиротами, так как их родителей признали террористами, или экстремистами.

      – Ситуация в Крыму очень напряженная и никаких объективных социологических опросов или мнений по Крыму сейчас не получаем, потому что население запуганное. Говорить в Крыму, что человек хочет вернуться в Украину – преступление. Для того чтобы знать, какие мысли звучат в Крыму, то необходимо создать определенные условия, когда человек не будет бояться за себя, за свою семью.

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      – Я думаю, кандидаты в президенты вообще не говорят о Крыме. И Тимошенко, и Зеленскому и другим кандидатам напомнили о том, что есть такая проблема, которую нужно решать.

      blog_ava
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      Теги: Владимир Путин Новости России Новости Крыма Аннексия Крыма Новости Украины Крымские татары
      Источник: 24 канал
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