Говоря о завершении войны на Донбассе, кандидаты в президенты молчат о главном, – эксперт

Ни один из кандидатов в президенты не говорит, что война надолго. Все обещают быстрый мир. Но не говорят о его цене.

Об этом 24 канала рассказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

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По словам эксперта, все так называемые проекты урегулирования ситуации на Донбассе базируются на том, что политики и кандидаты в президенты проснулись однажды, и выяснилось, что российских войск на востоке Украины нет. И с этого момента начинается их план урегулирования. Как постконфликтный.

"Ни один из кандидатов в президенты не говорит, как избавиться от российских войск. Они смотрят на социологию, где на первом месте решения вопроса мира и войны, и говорят то, что хотят услышать избиратели – быстрый мир. А когда их спрашиваешь о цене, то снова прибегают к популизму", - отмечает Виталий Кулик.

Политолог также подчеркивает: заявления политиков основываются на том, что на Донбассе уже нет России или что проблему решат миротворцы.

Миссия ООН не решит проблему войны. Это миф, поскольку миротворцы появляются для поддержания мира. Когда есть договоренность между сторонами конфликта. И это не незаконные образования в ОРДЛО, а Россия. Пока не будет договора с РФ с гарантийным механизмом урегулирования конфликта, до тех пор говорить о миротворческой операции нет смысла. А Россия не признает себя стороной конфликта, поэтому и договора не будет,

– отмечает Кулик.

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По убеждению эксперта, политикам и властям надо понимать, что этот военный конфликт с Россией – надолго. Это война, которая то будет разгораться, то будет затухать. Соответственно, говорит Кулик, государственную стратегию надо строить с той точки зрения, что мы с Россией соседи. Находимся в соседстве со страной-агрессором. То есть не с точки зрения урегулирования ситуации, а с позиций сосуществования с конфликтным управлением хаосом у наших границ.

Напомним, полковник британской армии в отставке и военный эксперт Глен Грант заявил, что Украина не имеет никаких вариантов решения конфликта на Донбассе. Варианты есть у России, а у Украины – реакция. Хотя в Украине может быть несколько вариантов действий, но не так: победить или ждать смены власти в России. Ранее украинский юрист и общественный активист Геннадий Друзенко отметил, что пока никто из тех людей, которые заявили о своем участии в президентских выборах-2019, не дал вразумительного ответа на вопрос "что делать с войной с Россией?"