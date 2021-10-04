Бутусов заявил, что этот паром мог следовать по маршруту Черноморск – Батуми. Госпогранслужба уже начала служебное расследование. Все потому, что отметок о выезде Саакашвили из Украины в базе нет.

Заметьте Спрятался в трейлере: СМИ рассказали подробности прибытия Саакашвили в Грузию

В то же время паромы осматривают очень строго и основательно. Все машины проверяют с помощью сканера.

Возможно, в связи с этими обстоятельствами, а возможно, по другим причинам, но начальник Одесского управления Госпогранслужбы на период служебного расследования отстранен от должности,

– заявил Бутусов.

Он также отметил, что Украина должна объяснить Грузии, как Саакашвили мог проникнуть на территорию незаметно от украинских пограничников.

Заметьте! В ГНСУ пока отказываются комментировать эту информацию.

Возвращение Саакашвили в Грузию

Михеил Саакашвили 1 октября заявил, что вернулся в Грузию. Политик обнародовал в соцсети соответствующие фото и видео.

В тот же день Саакашвили задержали. Соответствующую информацию озвучил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

Сейчас Саакашвили находится в тюрьме. Он объявил голодовку и заявил, что считает себя политзаключенным.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина приложит все усилия, чтобы вернуть Саакашвили, который является ее гражданином. По словам украинского лидера, к работе приобщаются все.

Сообщение Бутусова:

В Одессе начато служебное расследование по факту пересечения государственной границы Украины директором исполкома Нацсовета реформ Михеилом Саакашвили

1 октября в Грузии задержан бывший президент Михеил Саакашвили. Он находился в розыске по трем статьям уголовного кодекса этой страны, и было возбуждено новое уголовное дело - по факту незаконного пересечения государственной границы Грузии.

Саакашвили пересек границу нелегально. По слухам, он мог пересечь границу на морском пароме, вышедшем из Черноморска в Батуми в грузовом автотранспорте.

По данным источников Цензор.Нет, в Госпогранслужбе начато служебное расследование по факту выезда Саакашвили из Украины. Оказывается, в пограничной базе нет отметок о выезде Саакашвили из страны. А порядок досмотра парома очень строгий, машины отправляются на сканер.

Возможно, в связи с этими обстоятельствами, а возможно, по другим причинам, но начальник Одесского управления Госпогранслужбы на период служебного расследования отстранен от занимаемой должности.