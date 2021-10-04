Бутусов заявил, что этот паром мог следовать по маршруту Черноморск – Батуми. Госпогранслужба уже начала служебное расследование. Все потому, что отметок о выезде Саакашвили из Украины в базе нет.
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В то же время паромы осматривают очень строго и основательно. Все машины проверяют с помощью сканера.
Возможно, в связи с этими обстоятельствами, а возможно, по другим причинам, но начальник Одесского управления Госпогранслужбы на период служебного расследования отстранен от должности,
– заявил Бутусов.
Он также отметил, что Украина должна объяснить Грузии, как Саакашвили мог проникнуть на территорию незаметно от украинских пограничников.
Возвращение Саакашвили в Грузию
- Михеил Саакашвили 1 октября заявил, что вернулся в Грузию. Политик обнародовал в соцсети соответствующие фото и видео.
- В тот же день Саакашвили задержали. Соответствующую информацию озвучил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.
- Сейчас Саакашвили находится в тюрьме. Он объявил голодовку и заявил, что считает себя политзаключенным.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина приложит все усилия, чтобы вернуть Саакашвили, который является ее гражданином. По словам украинского лидера, к работе приобщаются все.
Сообщение Бутусова: