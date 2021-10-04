ГПСУ проводит служебную проверку из-за выезда Саакашвили из Украины

4 октября 2021 , 12:53
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Источник:

фейсбук Юрия Бутусова

Юрий Бутусов сообщил, что в Одессе начали расследование по факту того, что Саакашвили мог незаконно пересечь границу Украины. Политик мог находиться на морском пароме в грузовом автотранспорте.

Бутусов заявил, что этот паром мог следовать по маршруту Черноморск – Батуми. Госпогранслужба уже начала служебное расследование. Все потому, что отметок о выезде Саакашвили из Украины в базе нет.

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В то же время паромы осматривают очень строго и основательно. Все машины проверяют с помощью сканера.

Возможно, в связи с этими обстоятельствами, а возможно, по другим причинам, но начальник Одесского управления Госпогранслужбы на период служебного расследования отстранен от должности,
 –  заявил Бутусов.

Он также отметил, что Украина должна объяснить Грузии, как Саакашвили мог проникнуть на территорию незаметно от украинских пограничников.

Заметьте! В ГНСУ пока отказываются комментировать эту информацию.

Возвращение Саакашвили в Грузию

  • Михеил Саакашвили 1 октября заявил, что вернулся в Грузию. Политик обнародовал в соцсети соответствующие фото и видео.
  • В тот же день Саакашвили задержали. Соответствующую информацию озвучил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.
  • Сейчас Саакашвили находится в тюрьме. Он объявил голодовку и заявил, что считает себя политзаключенным.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина приложит все усилия, чтобы вернуть Саакашвили, который является ее гражданином. По словам украинского лидера, к работе приобщаются все.

Сообщение Бутусова:

В Одессе начато служебное расследование по факту пересечения государственной границы Украины директором исполкома Нацсовета реформ Михеилом Саакашвили
1 октября в Грузии задержан бывший президент Михеил Саакашвили. Он находился в розыске по трем статьям уголовного кодекса этой страны, и было возбуждено новое уголовное дело - по факту незаконного пересечения государственной границы Грузии.
Саакашвили пересек границу нелегально. По слухам, он мог пересечь границу на морском пароме, вышедшем из Черноморска в Батуми в грузовом автотранспорте.
По данным источников Цензор.Нет, в Госпогранслужбе начато служебное расследование по факту выезда Саакашвили из Украины. Оказывается, в пограничной базе нет отметок о выезде Саакашвили из страны. А порядок досмотра парома очень строгий, машины отправляются на сканер.
Возможно, в связи с этими обстоятельствами, а возможно, по другим причинам, но начальник Одесского управления Госпогранслужбы на период служебного расследования отстранен от занимаемой должности.
Украине придется предоставить официальные пояснения властям Грузии каким образом Саакашвили мог проникнуть на территорию незаметно от украинских пограничников.
Автор: Мар'яна Бекало