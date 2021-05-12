Украинские пограничники заметили в районе Черноморска ракетный корвет России
Украинские пограничники 12 мая обнаружили в Черном море российский ракетный корвет. Судно страны-агрессора находилось недалеко от города Черноморск Одесской области.
Источник:"Укринформ"
Об этом сообщила глава пресс-службы регионального управления морской охраны ГНСУ Наталья Гуменюк.
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Утром 12 мая военнослужащие пограничного поста в Одесской области запеленговали пребывания ракетного корвета черноморского флота России "Павел Державин" на расстоянии 19 миль на восток от города Черноморск Одесской области,
– сказала она.
Пресс-секретарь отметила, что, зафиксировав неизвестный объект, украинские военные опросили его по радиоканалу и получили ответ: Это "Бугиль 363".
По ее словам, "такой позывной у патрульного корабля черноморского флота России с бортовым номером 363 – ракетного корвета "Павел Державин".
Наталья Гуменюк добавила, что после разоблачения российский корабль "сбежал" в направлении временно оккупированного агрессором Крымского полуострова.
Что этому предшествовало
- Американский патрульный катер класса Legend USCGC Hamilton 27 апреля зашел в Черное море. В России сразу объявили учения и отправили в море крейсер "Москва".
- На днях, 8 мая, флагман морской охраны Украины встретил корабль береговой охраны США. Суда пересеклись в точке рандеву – на расстоянии более 100 морских миль от Одессы.
- Экипаж Соединенных Штатов провел совместные учения с украинскими пограничниками, хотя этому всячески пыталась помешать Россия.
- Уже через 2 дня, 10 мая, корабли Украины и США вместе отправились в морской порт Одессы.
- Фрегат американской Береговой охраны Hamilton к вечеру 11 мая покинул Одессу.
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