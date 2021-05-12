Украинские пограничники 12 мая обнаружили в Черном море российский ракетный корвет. Судно страны-агрессора находилось недалеко от города Черноморск Одесской области.

Об этом сообщила глава пресс-службы регионального управления морской охраны ГНСУ Наталья Гуменюк.

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Утром 12 мая военнослужащие пограничного поста в Одесской области запеленговали пребывания ракетного корвета черноморского флота России "Павел Державин" на расстоянии 19 миль на восток от города Черноморск Одесской области,

– сказала она.

Пресс-секретарь отметила, что, зафиксировав неизвестный объект, украинские военные опросили его по радиоканалу и получили ответ: Это "Бугиль 363".

По ее словам, "такой позывной у патрульного корабля черноморского флота России с бортовым номером 363 – ракетного корвета "Павел Державин".

Наталья Гуменюк добавила, что после разоблачения российский корабль "сбежал" в направлении временно оккупированного агрессором Крымского полуострова.

Обратите внимание! Россия 24 апреля закрыла 3 региона Черного моря для иностранных кораблей до 31 октября. В МИД Украины отметили, что действия агрессора – это грубое нарушение права на свободу судоходства.

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