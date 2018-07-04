ГПУ дала "красный свет" в отношении Музея Революции Достоинства

4 июля Музей Революции Достоинства получил предписание от Департамента спецрасследований Генпрокуратуры о запрете строительства музея и мемориала на улице Институтской в Киеве.

Об этом рассказал директор учреждения Игорь Пошивайло, передает "Громадське радио".

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"Департамент спецрасследований Генпрокуратуры выдал предписание о запрете строительства музея и мемориала на Институтской", – отметил он.

По его словам, это постановление фактически запрещает любые действия от изменения объектов, запрета сноса малых архитектурных форм до запрета насаждений.

Напомним, 20 февраля в эфире 24 канала Министр культуры Евгений Нищук сообщил, что в конкурсе проектов Музея Революции Достоинства победила работа архитекторов Ирины Волынец и Марии Процик. По его словам, этот проект делится на две фазы.



Также чиновник отметил, что на проекты мемориала Небесной Сотни и музея Революции Достоинства из государственного бюджета выделили около 200 миллионов гривен.