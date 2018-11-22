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      ГПУ и СБУ провели обыски у фискалов и таможенников Черновицкой области: известна причина

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      Бизнес на грецких орехах
      Бизнес на грецких орехах / Фото из открытых источников

      С подозрению в организации незаконных схем правоохранители провели обыски у фискалов и таможенников Черновицкой области.

      Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

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      Там совместно с СБУ 21 ноября пришли с обысками в служебные помещения Государственной фискальной службы и таможни. Правоохранители проверяют причастность должностных лиц к неуплате налогов в особо крупных размерах при экспорте грецких орехов границу.

      Сейчас продолжается досудебное расследование. Начальнику ГУ ДФС в Винницкой области, его первому заместителю, а также подконтрольным руководителям субъектов хозяйствования сообщено о подозрении.

      Стоит добавить, что в 2018 году на территории области уже была "уничтожена преступная организация, участники которой, используя аналогичные схемы по экспорту орехов, нанесли ущерб государству на сумму более 300 миллионов гривен".

      К слову, украинская таможня дает половину поступлений в бюджет, и сегодня именно там государство теряет больше всего средств – минимум 75 миллиардов гривен фискальных потерь ежегодно. И это только данные проверки экспорта товаров из ЕС в Украину и их импорта в Украину.

      Теги: Новости Украины Государственная фискальная служба Государственная таможенная служба СБУ ГПУ Новости Черновцов
      Источник: 24 Канал
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