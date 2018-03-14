ГПУ настаивает на личном допросе свидетеля защиты по делу Януковича

В Оболонском суде в среду, 14 марта, продолжается рассмотрение дела о государственной измене Виктора Януковича.

Об этом сообщает корреспондент 24 Канала Анна Сердюк в прямом эфире.

Читайте также: Не государственная измена: Янукович высказал свою версию относительно потери Украиной Крыма

Во время заседания не будут допрашивать свидетелей защиты, ведь было продленное заседание с предварительного раза.

ГПУ настаивает на личном допросе одного из свидетелей защиты — Аркадия Ярещука, который сейчас находится в Беларуси. Он был одним из пилотов Януковича, который должен засвидетельствовать о действительной угрозе его жизни и необходимости вылететь из страны на тот момент.

Сейчас согласовали, что Ярещук будет выступать в качестве свидетеля по видеоконференции из Беларуси, однако ГПУ это оспаривает. Она ссылается на то, что нет никаких сведений о каких-то делах против него и нет никакой угрозы, чтобы свидетель прибыл в Оболонский суд в Киев.

Ранее сообщалось, что в четверг, 22 февраля, Оболонский райсуд Киева отказал защитникам экс-президента Украины Виктора Януковича в удовлетворении ходатайства о повторном допросе свидетеля по делу о госизмене Януковича — действующего главы государства Петра Порошенко.

В чем заключается государственная измена Януковича? После бегства в Россию во время Майдана в 2014 году Янукович попросил президента РФ Владимира Путина применить свои войска для "восстановления законности" в Украине. Соответствующее заявление Януковича от 1 марта 2014 года зачитал представитель России Виталий Чуркин на заседании Совета безопасности ООН 3 марта 2014 года.