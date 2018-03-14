22:13
14 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-1°C
2°C -1°C
  • четверг
    3°C -5°C
  • пятница
    -1°C -9°C
  • суббота
    -6°C -9°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 СТИВЕН ХОКИНГ ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ ВЛАДИМИР РУБАН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вєсті Кремля. Бойове мистецтво Путіна. Отруєння Скрипаля
Вєсті Кремля
23:01, 13 марта
Вести UA. Гимнотворец Шуфрич. Певческие способности Ляшко
Вєсті.UA
20:57, сегодня
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, сегодня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Все. Остров любви: украинский эротический сериал
Згадати все
19:45, 12 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 СТИВЕН ХОКИНГ ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ ВЛАДИМИР РУБАН

ГПУ настаивает на личном допросе свидетеля защиты по делу Януковича

12:51, сегодня 97 Читати новину українською

В Оболонском суде в среду, 14 марта, продолжается рассмотрение дела о государственной измене Виктора Януковича.

Об этом сообщает корреспондент 24 Канала Анна Сердюк в прямом эфире.

Читайте также: Не государственная измена: Янукович высказал свою версию относительно потери Украиной Крыма

Во время заседания не будут допрашивать свидетелей защиты, ведь было продленное заседание с предварительного раза.

ГПУ настаивает на личном допросе одного из свидетелей защиты — Аркадия Ярещука, который сейчас находится в Беларуси. Он был одним из пилотов Януковича, который должен засвидетельствовать о действительной угрозе его жизни и необходимости вылететь из страны на тот момент.

Сейчас согласовали, что Ярещук будет выступать в качестве свидетеля по видеоконференции из Беларуси, однако ГПУ это оспаривает. Она ссылается на то, что нет никаких сведений о каких-то делах против него и нет никакой угрозы, чтобы свидетель прибыл в Оболонский суд в Киев.

Ранее сообщалось, что в четверг, 22 февраля, Оболонский райсуд Киева отказал защитникам экс-президента Украины Виктора Януковича в удовлетворении ходатайства о повторном допросе свидетеля по делу о госизмене Януковича — действующего главы государства Петра Порошенко.

В чем заключается государственная измена Януковича? После бегства в Россию во время Майдана в 2014 году Янукович попросил президента РФ Владимира Путина применить свои войска для "восстановления законности" в Украине. Соответствующее заявление Януковича от 1 марта 2014 года зачитал представитель России Виталий Чуркин на заседании Совета безопасности ООН 3 марта 2014 года.

Теги: Новости Украины Новости Киева ГПУ Виктор Янукович
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 14 марта: новые моменты, смерть Стивена Хокинга, Великобритания выгоняет россиян
сегодня, 22:07 Главные новости 14 марта: новые моменты, смерть Стивена Хокинга, Великобритания выгоняет россиян
9
Смерть по-новому: три дні без моргу
сегодня, 22:00 Смерть по-новому: три дні без моргу
Анастасія Клімчук 189
Уникальное украинское кино: три дня съемок, нулевой бюджет и гонорар – миномет
сегодня, 21:01 Уникальное украинское кино: три дня съемок, нулевой бюджет и гонорар – миномет
Катерина Петренко 97
сегодня, 20:00 "Нулевое" декларирование: кого миловать, кого – наказывать
Яніна Ткачук 253
Список Луценко и НАБУ: фигурантов больше, приговоров – ни одного
сегодня, 19:01 Список Луценко и НАБУ: фигурантов больше, приговоров – ни одного
Інна Жолобович 178
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук