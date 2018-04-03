18:55
3 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
5°C
11°C 2°C
  • среда
    16°C 5°C
  • четверг
    13°C 7°C
  • пятница
    15°C 8°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Россия взялась за почтение религии. Первый дрон почты России – в хлам
Вєсті Кремля
22:32, 2 апреля
Вести.UA. Состояние Тимошенко с неба. Великий поэт Добкин
Вєсті.UA
21:43, 2 апреля
Почему ветераны АТО не могут получить удостоверение инвалида, а чиновники ним спекулируют
ЦРУ
22:05, 29 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Ан-225 Мрия: украинский гигант
Згадати все
21:42, 2 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

ГПУ объявила подозрение активисту Майдана Бубенчику, который стрелял по "Беркуту"

630 Читати новину українською
ГПУ объявила подозрение Ивану Бубенчику
ГПУ объявила подозрение Ивану Бубенчику / Громадське

Генпрокуратура объявила о подозрении в совершении преступления активисту Майдана Ивану Бубенчику, который рассказал, что убил двух правоохранителей 20 февраля 2014 года. Теперь Печерский суд Киева должен избрать Бубенчику меру пресечения.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на начальника управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка.

Отметим, ранее стало известно, что на Львовщине задержали и доставили в Печерский райсуд Киева активиста Майдана Ивана Бубенчика, который признался, что 20 февраля 2014 года в Киеве стрелял из консерватории по силовикам.

Горбатюк объяснил, что в связи с неоднократными неявками Бубенчика на допрос было принято решение о принудительном приводе мужчины к следователю для проведения следственных действий.

Читайте также: 20 февраля, четыре года назад: как продвигается расследование преступлений на Майдане

Он был доставлен, ему сообщили о подозрении и обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Суд должен принимать решение. Нашего решения относительно его задержания не было,
– рассказал начальник управления спецрасследований ГПУ.

"Они со следователем поехали в суд", – добавил он.

Горбатюк уточнил, что заседание должно состояться в ближайшие часы. Он также отметил, что Бубенчика подозревают в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов – убийстве двух правоохранителей.

Отвечая на вопрос о другом подозреваемом, которому в феврале объявили подозрение, после чего он не явился в суд об избрании меры пресечения и сбежал, Горбатюк отметил, что "дело Бубенчика связано с тем же эпизодом".

Кто такой Иван Бубенчик? Был активистом 9-й сотни Самообороны Майдана, из которой позже вышел. В фильме "Перелом" – первом из цикла расследований "По следам революции", – Бубенчик заявил, что 20 февраля 2014 года стрелял в силовиков из консерватории. По словам активиста, таким образом он надеялся вынудить подразделения "Беркута" и Внутренних войск отступить с площади. После выхода фильма Генпрокуратура допросила Бубенчика как свидетеля, а также провела обыск в его квартире.

Теги: Новости Украины Беркут Евромайдан Новости Киева Криминальные новости ГПУ Печерский суд Киева Жертвы
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Автобизнес – это ад, – Илон Маск признался, что ночует на заводе
сегодня, 18:01 Автобизнес – это ад, – Илон Маск признался, что ночует на заводе
169
Тимошенко поймали в Раде в забавной позе: есть фото
сегодня, 17:54 Тимошенко поймали в Раде в забавной позе: есть фото
1060
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук