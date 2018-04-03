ГПУ объявила подозрение активисту Майдана Бубенчику, который стрелял по "Беркуту"

Генпрокуратура объявила о подозрении в совершении преступления активисту Майдана Ивану Бубенчику, который рассказал, что убил двух правоохранителей 20 февраля 2014 года. Теперь Печерский суд Киева должен избрать Бубенчику меру пресечения.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на начальника управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка.

Отметим, ранее стало известно, что на Львовщине задержали и доставили в Печерский райсуд Киева активиста Майдана Ивана Бубенчика, который признался, что 20 февраля 2014 года в Киеве стрелял из консерватории по силовикам.

Горбатюк объяснил, что в связи с неоднократными неявками Бубенчика на допрос было принято решение о принудительном приводе мужчины к следователю для проведения следственных действий.

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Он был доставлен, ему сообщили о подозрении и обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Суд должен принимать решение. Нашего решения относительно его задержания не было,

– рассказал начальник управления спецрасследований ГПУ.

"Они со следователем поехали в суд", – добавил он.

Горбатюк уточнил, что заседание должно состояться в ближайшие часы. Он также отметил, что Бубенчика подозревают в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов – убийстве двух правоохранителей.

Отвечая на вопрос о другом подозреваемом, которому в феврале объявили подозрение, после чего он не явился в суд об избрании меры пресечения и сбежал, Горбатюк отметил, что "дело Бубенчика связано с тем же эпизодом".

Кто такой Иван Бубенчик? Был активистом 9-й сотни Самообороны Майдана, из которой позже вышел. В фильме "Перелом" – первом из цикла расследований "По следам революции", – Бубенчик заявил, что 20 февраля 2014 года стрелял в силовиков из консерватории. По словам активиста, таким образом он надеялся вынудить подразделения "Беркута" и Внутренних войск отступить с площади. После выхода фильма Генпрокуратура допросила Бубенчика как свидетеля, а также провела обыск в его квартире.