Луценко открыл несколько дел из-за скандальных заявлений Кучмы по Донбассу

Юрий Луценко зарегистрировал в Едином реестре досудебных расследований дела по факту подготовки к финансированию терроризма, подготовки к препятствованию деятельности Вооруженных сил Украины и государственной измены.

Дела ЕРДР гепрокурор Украины зарегистрировал лично, об этом он заявил в видео, которое опубликовал на своей странице в Facebook.

Читайте также: "Не стрелять в ответ": как на заявление Кучмы отреагировали военные

Луценко объяснил, что речь идет о о заявлениях представителей Украины в контактной группе в Минске и людей из "властных кабинетов".

Сегодня я лично зарегистрировал в ЕРДР резонансное дело. По факту подготовки к финансированию терроризма... Это для тех, кто считает, что можно восстановить торговые отношения с террористическими организациями, которые захватили украинское имущество... Еще одно дело по факту подготовки к препятствованию деятельности ВСУ и других формирований. И еще одно дело по факту государственной измены... Это фактовые дела,

– заявил генпрокурор.

Также генпрокурор обратился к "реваншистам и капитулянтам", напомнив, что "закон один для всех".

По словам гепрокурора, предложение представителей в контактной группе запретить огонь в сторону противника вызывает "возмущение". Кроме того, он отметил, что с "удивлением узнал о потере контроля над террористическими группировками".

"Я сделал так, как рекомендовал президент. Посмотрел на фото двух сыновей... и сделал так, как должен поступить генеральный прокурор", – сказал он.

Читайте также: Зеленского просят созвать СНБО из-за "странных заявлений" в Минске

О каких заявлениях говорит Луценко?

Отмена экономической блокады Донбасса.

После очередной встречи Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске 5 июня представитель Украины Леонид Кучма заявил о возможной отмене экономической блокады временно оккупированных территорий. Он также предложил провести аудит "национализированных" боевиками предприятий.

Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик отметил, что этот вопрос подняли главари боевиков и поддержала Россия. При этом пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель подчеркнула, что такие договоренности должны происходить исключительно "в формате двустороннего движения". Так, снять экономическую блокаду с оккупированной части Донбасса могут только после отмены рублевой зоны и псевдонационализации, которую провели пророссийские боевики.

Не стрелять в ответ.

Леонид Кучма заявил о необходимости отметить в новых договоренностях относительно "режима тишины" на Донбассе норму "не стрелять в ответ". Он также говорил о необходимости ввести запрет на обстрел гражданских объектов – школ и детских садов. Озвученные предложения группа должна разработать до 19 июня.

Кучма объяснил, что предложение на обстрелы врага не отвечать касается только тех случаев, когда позиции врага расположены на территории населенных пунктов.

Читайте также: "Не стрелять в ответ": как на заявление Кучмы отреагировали военные

"Потеря контроля над наемниками".

Такое заявление в отношении России сделал президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на артиллерийские обстрелы вблизи Новолуганского Донецкой области и других населенных пунктов в ночь на 7 июня. В результате нападения погибли 2 украинских бойца, еще 8 получили ранения.

Вопиющее нарушение минских соглашений – применение артиллерии – свидетельствует о, по меньшей мере, частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями,

– написал Зеленский на своей странице в Facebook.

Именно эти слова главы государства вызвали неоднозначную реакцию у украинцев, в частности, – и у Юрия Луценко.