ГПУ завершила расследование в отношении Арбузова: в чем обвиняют главу Нацбанка времен Януковича

Департамент международно-правового сотрудничества ГПУ завершил досудебное расследование дела бывшего главы Национального банка Украины и первого вице-премьер-министра Украины Арбузова.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

Читайте также: Иногда они возвращаются, или Почему экс-чиновники Украины не садятся за решетку?

Так, Арбузову инкриминируют злоупотребление своим служебным положением в составе преступной организации, что привело к растрате активов Нацбанка на сумму 220 миллионов гривен.

После ознакомления с материалами уголовного производства дело передадут в суд.

Отметим, что Сергей Арбузов сейчас находится в международном розыске. Экс-главу НБУ подозревают в растрате государственных средств. Свое пристанище Арбузов нашел в России, но в одном из нечастых интервью признался, что обязательно вернется на украинскую землю, как только стабилизируется ситуация.

Кто такой Сергей Арбузов? Бывший первый вице-премьер-министр Украины и глава Нацбанка, представитель "семьи" президента-беглеца Виктора Януковича. В 2014 году бежал в Российскую Федерацию. В феврале 2018 в ГПУ заявляли, что Арбузов встречался в РФ со скандальным бизнесменом Сергеем Курченко. Представители четвертого украинского президента обсуждали пути противодействия прогрессу расследований ГПУ относительно преступной деятельности "режима Януковича".