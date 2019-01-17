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      ГПУ завершила расследование в отношении Арбузова: в чем обвиняют главу Нацбанка времен Януковича

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      Сергей Арбузов
      Сергей Арбузов / Фото из открытых источников

      Департамент международно-правового сотрудничества ГПУ завершил досудебное расследование дела бывшего главы Национального банка Украины и первого вице-премьер-министра Украины Арбузова.

      Об этом на своей Facebook-странице сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

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      Так, Арбузову инкриминируют злоупотребление своим служебным положением в составе преступной организации, что привело к растрате активов Нацбанка на сумму 220 миллионов гривен.

      После ознакомления с материалами уголовного производства дело передадут в суд.

      Отметим, что Сергей Арбузов сейчас находится в международном розыске. Экс-главу НБУ подозревают в растрате государственных средств. Свое пристанище Арбузов нашел в России, но в одном из нечастых интервью признался, что обязательно вернется на украинскую землю, как только стабилизируется ситуация.

      Кто такой Сергей Арбузов? Бывший первый вице-премьер-министр Украины и глава Нацбанка, представитель "семьи" президента-беглеца Виктора Януковича. В 2014 году бежал в Российскую Федерацию. В феврале 2018 в ГПУ заявляли, что Арбузов встречался в РФ со скандальным бизнесменом Сергеем Курченко. Представители четвертого украинского президента обсуждали пути противодействия прогрессу расследований ГПУ относительно преступной деятельности "режима Януковича".

      Теги: Новости Украины Новости политики Юрий Луценко ГПУ Сергей Арбузов
      Источник: 24 Канал
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