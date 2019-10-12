Багатоходівка: навіщо Білецький зриває розведення військ

Вельми неординарні події відбувалися на тижні, що минає в районі Золотого Луганській області, де вже найближчим часом має розпочатися розведення військ.

Ветерани АТО, а також добробати і представники "Національного корпусу" (НК) за закликом лідера НК Андрія Білецького прибули в регіон з тим, щоб не допустити розведення, яке вони називають не інакше як "капітуляцією". На кількох блокпостах між ними та правоохоронцями сталися сутички.

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Нагадаємо, у МВС ситуацію описали так: "До блокпоста в Кремінному на Луганщині під'їхала колона з понад 25 автомобілів, які хотіли проїхати в місто Золоте. Співробітники полку "Миротворець" зупинили автомобілі для передбаченої законодавством перевірки документів. Однак громадяни відмовилися виконувати законні вимоги поліцейських. В результаті виник словесний конфлікт, який пізніше переріс в бійку".

Далі ситуація розвивалася стрімко – спецназівці здійснили кілька попереджувальних пострілів в повітря. Двох активістів поліцейські затримали. Один з них – водій авто, який скоїв наїзд на ногу спецназівця, інший – перебував у розшуку за застосування фізичної сили щодо скандального проросійського журналіста Руслана Коцаби. Зрештою, як відомо, націоналісти таки прибули в Золоте, хоча це місто, підкреслимо – режимна зона.

У Золотому відбувся досить масовий мітинг, де головним спікером виступив Андрій Білецький. Нічого нового з його вуст не прозвучало, він лише повторив озвучену раніше тезу, що добробати не допустять розведення військ, і в разі відступу займуть позиції ВСУ.

За словами глави МЗС Вадима Пристайка, розведення має стартувати не раніше 14 жовтня. За офіційною версією, розведення, яке мало розпочатися в понеділок, 7 жовтня, відкладено через те, що сепаратисти здійснили обстріл сектора, а для відводу військ потрібен тиждень без бойових дій. У кулуарах же кажуть, що насправді ситуація навколо відведення військ загострилася після віче "Ні капітуляції!", яке виступило проти цього і проти виконання мінських угод в цілому.

Далі підкидати дрова у вогнище почав Білецький з однодумцями. Є деякі моменти, які викликають питання, чи є дії "Нацкорпуса" самодіяльністю або ж координуються з певними силами у владі? Наприклад, цікаво, чому, силовики не вжили жодних заходів для посилення блокпостів на дорогах до Золотого, попри заздалегідь анонсовані націоналістами акції? Ще один момент: якщо війська і справді готуються до розведення, в кілометрі від лінії розмежування мала бути встановлена лінія постів, що не дозволяє цивільним проникати на режимну територію. Чому це не зроблено – велике питання.



Вадим Пристайко

На тлі активних дій "Національного корпусу" вельми показово, що близькі до СБУ групи, такі як, наприклад, С-14 (недавно лідер цієї організації Євген Карась повідомив про створення на її базі партії "Суспільство майбутнього"), фактично відсторонилися від "антікапітуляційних" протестів.

Очевидно, що перед Володимиром Зеленським зараз гостро стоїть питання: що робити з представниками "Нацкорпусу", які "закріпилися" на лінії розмежування?

"Акуратно прибрати їх рядовим поліцейським не під силу, це очевидно. Що залишається? Залучити або військових, або Національну гвардію? Але в складі останньої знаходиться полк "Азов", засновником якого був Білецький та ветерани саме цього підрозділу зараз знаходяться в Золотому. Як до 14 жовтня (старт розведення – Прим. 24) вирішити ситуацію, поки що невідомо", – зазначає джерело в Офісі президента.

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При цьому, що дуже цікаво, наш співрозмовник додає, що прямі комунікації з Білецьким "поки не ведуться". Щоправда, варто зауважити, що 9 жовтня групу ветеранів АТО і деяких членів "Азову" запросили на зустріч із Зеленським в Офіс президента. Як сказав один з учасників зустрічі, результат один – його відсутність:

Ми говорили про загрозу капітуляції, президент про те, що її не буде за жодних обставин. Тобто, кожен залишився при своєму.

Загалом, на думку експертів, з одного боку, влада, не нагнітаючи ситуацію на блокпостах, зробила тактично правильний хід, оскільки якби біля Золотого сталося кровопролиття, зрозуміло, що у виграші залишився б тільки Кремль. Мовляв, дивіться, у них громадянська війна, а ми тут ні при чому... Тобто, застосовувати силу в даному випадку – стріляти собі ж в ногу. Але з іншого боку, ситуація яскраво демонструє іншу серйозну проблему: на сьогодні влада не має монополії на силу.

Вже зараз російські ЗМІ рясніють заголовками на кшталт "українські радикали зривають саміт нормандського формату". Річ у тім, що Золоте – це не просто один з багатьох населених пунктів на лінії розмежування. Це ключове – поряд з Петрівським – селище. Після розведення сил там повинна відбутися зустріч в "нормандському форматі".

Деякі переговорні складнощі, що були на лінії розмежування, як розповіли нам в Офісі президента, дійсно виникли, "але остаточне рішення в разі зриву процесу розведення сил і засобів в населених пунктах Петрівське і Золоте прийматимуть персонально лідери "четвірки": України, Росії, Франції і Німеччини". Поки що, судячи з усього, питання "зависло" в повітрі. Це підтверджують і слова Зеленського під час зустрічі з журналістами.

Я говорив з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Вони будуть обговорювати це питання з французькою стороною в найближчі дні. І потім вони будуть пропонувати дату російській стороні. У мене є варіанти дат, на які ми погоджуємося,

– сказав Зеленський.

Втім, якщо Київ в найближчі дні не вирішить ситуацію в Золотому, можна не сумніватися, що в Кремлі відмовляться від зустрічі. Детальніше про те, що буде "якщо не Нормандія", Володимир Зеленський розповів під час пресмарафону 10 жовтня. За словами президента, є два плани по Донбасу. "План "А" – повернути і людей, і території. План "Б" – зробити так, щоб ті, хто вважає себе українцями на Донбасі, були тут".

Якщо нормандський формат буде відкладатися – якщо не буде розведення – ми будемо шукати інші формати. Це Мінськ і прямі переговори мої з президентом РФ. Це вже один раз спрацювало, – сказав Зеленський.

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Останні слова, очевидно, слід розуміти в рамках "плану А" – домовленостей з Росією. А "планом Б" у Зеленського вважають, мабуть, максимальне відмежування від Донбасу. Аж до будівництва "стіни", тема якої в останні дні знову стала активно обговорюватися в соцмережах. З огляду на те, що просування по "плану А" викликає все більший опір націоналістів, питання як діятиме Зе-команда залишається відкритим.

На прес-конференції президент не позначив конкретних "червоних ліній", на які не піде Україна при вступі особливого статусу Донбасу (його складова частина – та сама "формула Штайнмаєра"). Тобто Зеленський намагається не нагнітати ситуацію. Хоча очевидно й те, що президент збирається торгуватися з приводу пом'якшення умов мінських угод, закладених до вже прийнятого Україною закону про особливий статус. Зокрема, вимагати введення миротворців на україно-російський кордон.

Повернімося, втім до акції Білецького. Наш співрозмовник з пропрезидентської "Слуги народу", який товаришував з лідерами "Нацкорпусу", не для запису розповів, що ключова мета акції Білецького і співтовариші на лінії розмежування носить виключно політичний підтекст: "Нацкорпус" відкрито заявляє про те, що буде ставати політичною партією. А тепер поставимо собі запитання: для того, щоб не давати розводити війська або країну захищати – партією треба бути обов'язково? Ні, звичайно, все дуже просто: вони збираються брати участь в майбутніх місцевих виборах і їм потрібно мобілізувати електорат, який виступає за продовження війни до останнього пострілу. Ось і вся історія. Інше питання, що в Офісі президента поки що не виробили формулу, що дозволяє спокійно втихомирити шанованих добробатів і атошників, які зараз, на жаль, грають роль піарників Білецького. Їх гра може дорого обійтися країні".

Не секрет, що "Національним корпусом" – однією з найчисельніших і радикальних націоналістичних сил, якою "опікується" чинний глава МВС. Виходячи з подій у Золотому, виходить, що, або "Національний корпус" вийшов з-під "крила" Авакова, або Арсен Борисович свідомо грає проти влади, представником якої він сам і є. Існує і ще один варіант, який обговорюють в кулуарах. Зокрема, йдеться про те, що за допомогою Білецького і його соратників, Аваков штучно підвищує градус на лінії розмежування, щоб коли ситуація дійде до точки кипіння, забрати "своїх" людей, продемонструвавши свою незамінність на посту глави МВС. Навіщо це Авакову? За чутками, його роботою не надто задоволені на Банковій (в ОП говорять про можливу відставку голови МВС), і він усілякими способами намагається продемонструвати, що здатен загасити будь-яке "полум'я". А те, що власне він свідомо і кинув перший сірник – "дрібниця", яку ніхто не помітить.

З іншого боку, нинішня ситуація виникла не на рівному місці: очевидно, що певна частка вини в "розгойдуванні" ситуації лежить і на Офісі президента, в якому так і не змогли пояснити українцям, як же вони збираються повертати Донбас. Згідно з недавніми соціологічними дослідженнями, проведеними групою "Рейтинг", дві третини жителів нашої країни не розуміють, в чому ж полягає горезвісна "формула Штайнмаєра", а ще 23% категорично виступають проти неї. Розмита риторика Зеленського і міністра закордонних справ Вадима Пристайка ще більше заплутує громадян України, чим успішно користуються "антикапітулянти", які прямим текстом звинувачують нинішню владу в державній зраді. І ця тактика непогано працює. Принаймні, поки що.

Важливо! Нову дату початку розведення військ на Донбасі обговорюватимуть 15 жовтня, – ЗМІ