Грабеж оборонки: как ловко в НАБУ переводят стрелки

Просто какой-то позор. Национальное антикоррупционное бюро Украины попрекает журналистов "Наші гроші" в "манипуляции"!

Эй, парни, вы там от реальности оторвались?! Во-первых, в октябре 2017-го Бигус впервые сделал сюжет "Бронедрузі" про аферы "Оптимумспецдеталь", и у вас на тот момент записи разговоров своих сотрудников с Рогозой уже были, и вы ничего не сделали для расследования этой ситуации и не дали ей оценку!

Через полтора года Бигусу передали еще и переписку сотрудников НАБУ и Рогозы, которая у вас была уже раньше! Это тогда, в 2017-м, надо было выходить на брифинг, проводить расследование служебное, и информировать о результатах хотя бы Общественный совет НАБУ. Почему эти элементарные вещи не сделаны? Это вы "манипулируете", а не Бигус. Вы были обязаны все это расследовать и обнародовать сами еще тогда!

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Во-вторых, в деле есть записи, которые говорят о возможной причастности группы сотрудников НАБУ к коррупционному преступлению. Но за два года с момента получения записей НАБУ этим записям никакой процессуальной оценки не дало. Забыли почему-то, ну подумаешь, там ведь всего лишь говорится о связях с аферистами целой группы сотрудников НАБУ идет речь, куда спешить? Там всего лишь справку выдают, общаются с владельцами фирм, которые фигурируют в расследовании... Это реально похоже на попытку сокрытия информации! Это вы – правоохранительный орган, были обязаны затребовать все эти данные по делу и расследовать, а не Бигус.

Расследование вместо вас сделал Бигус, который в отличие от вас не получает зарплату из бюджета. Так вы ему спасибо обязаны сказать – он вместо вас вашу работу выполнил! И вот когда Бигус выкладывает программу, НАБУ проводит служебное расследование за один день, и сразу же говорит – взяток никто не брал, Бигус манипулирует! А это, простите, как вы так быстро установили, что Бигус манипулирует и взяток никто не брал? Путем опроса в коридоре? Что вам мешало раньше так быстро провести расследование, и результаты сообщить хотя бы Общественному совету? Почему вы это скрыли от общественного совета, аудиторов? Это же ЧП, в котором замешаны руководящие сотрудники. Это вы сами манипулируете информацией.

Во-третьих, дело лежит в НАБУ почти три года, но обыски начинаются только спустя две недели после выхода программы Бигуса, когда все фигуранты уже давно предупреждены, и найти уже ничего невозможно. Интересно, сколько стоит рабочее время, которое потрачено на эту показуху? Что нашли? Почему не провели обысков раньше?

В-четвертых, отстранять надо куда более широкий круг лиц. Внутреннюю безопасность – кто имел доступ к материалам и не давал им ход. Тех руководителей, которые не провели расследование, и непонятно куда засунули переписку на два года.

В-пятых, уясните, Бигус имеет полное право на свои жесткие выводы, потому что вы сами своим бездействием дали ему полное право. Займитесь своими служебными обязанностями, вас ценят за прозрачную и профессиональную работу, а не за эти жалкие и постыдные оправдания. За доверие надо бороться результатами. А не такими пресс-релизами или ночными поездками в Козин к бизнес-партнеру Гладковского.

Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"?Команда журналістських розслідувань Bihus.Info з'ясувала, що Ігор Гладковський – син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними у 2-4 рази цінами. За даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.



До корупційних операцій, переконують журналісти, є причетними Олег Гладковський, екс-керівник "Укрспецекпорту" і глава держконцерну "Укроборонпрому" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадовці держконцерну.



Відповідно до розслідування, угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на тоді належав Порошенку. Окрім того, центром оборудок стала підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено – "Оптима". Реальним її власником є Рогоза, а документальним – його представник. У 2016 році, розслідуючи одну зі справ щодо "Укроборонпрому", військова прокуратура виходила на неї.



11 березня з'явилась нова частина розслідування, де виявилось, що в ГПУ і СБУ брали хабарі за закриття справ щодо розкрадання в "Укроборонпромі", а також причетність НАБУ.

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