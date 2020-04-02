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      Грабители под видом полиции напали на семью предпринимателей

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      Грабители избили одесских предпринимателей и ограбили их / vesti.sr

      Преступники в форме с надписью "полиция" совершили разбойное нападение на семью предпринимателей в Одесской области.

      Пятеро неизвестных в масках и одежде с надписью "полиция" ворвались в частный дом одесских предпринимателей, сообщает УНН.

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      Грабители напали на хозяина и его жену. Их избили и надели на головы пластиковые пакеты, после чего стали требовать деньги. Злоумышленники завладели деньгами в сумме более 50 тысяч долларов, а также ювелирными изделиями и охотничьим ружьем.

      Злоумышленники угнали автомобиль потерпевших и скрылись с места происшествия.

      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Криминальные новости Новости Одессы Криминал
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