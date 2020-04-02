Грабители под видом полиции напали на семью предпринимателей
Преступники в форме с надписью "полиция" совершили разбойное нападение на семью предпринимателей в Одесской области.
Пятеро неизвестных в масках и одежде с надписью "полиция" ворвались в частный дом одесских предпринимателей, сообщает УНН.
Читайте также Полиция нашла тела жестоко убитых подростков на Львовщине
Грабители напали на хозяина и его жену. Их избили и надели на головы пластиковые пакеты, после чего стали требовать деньги. Злоумышленники завладели деньгами в сумме более 50 тысяч долларов, а также ювелирными изделиями и охотничьим ружьем.
Злоумышленники угнали автомобиль потерпевших и скрылись с места происшествия.
Читайте также
-
Сколько нардепов не пропустили ни одного заседания Рады в марте: данные КИУсегодня , 11:55
-
Хватит шастать, – Кличко похвастался оригинальной защитной маскойсегодня , 13:06
-
Слуги народа хотят встретиться с Зеленским относительно "пленок Ермака", – СМИсегодня , 15:35
-
Распространение коронавируса в мире: карта онлайнсегодня , 11:03
-
Цена молчания. Почему Андрея Ермака нужно срочно убиратьсегодня , 14:05
-
Нарушение карантина: в Киеве на 17 тысяч гривен оштрафовали уже 5 человексегодня , 12:52