Грабители пытали жителей дома на Львовщине, есть погибшие

На Львовщине неизвестные ворвались в дом с целью ограбления. Грабители нанесли телесные повреждения его жителям, в результате чего умерла 59-летняя женщина.

Инцидент произошел в Радехове Львовской области. В полицию поступило сообщение, что неизвестные в масках ворвались в дом. Они пытали жильцов дома, а завладев деньгами, сбежали.

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Правоохранители установили, что во время нападения в доме находились пятеро человек: 61-летний мужчина, трое женщин в возрасте 34, 59 и 87 лет, а также двое детей 1 и 5 лет.

Полиция отметила, что грабители пытали хозяина дома и нанесли телесные повреждения женщинам. От полученных травм 59-летняя женщина умерла.

По данному факту открыли уголовное производство за умышленное убийство и разбой. Сотрудники полиции разыскивают напавших.