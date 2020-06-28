Во Львовской области 27 июня прошли сильные дожди, кое-где и град. Жители региона в соцсетях опубликовали последствия непогоды, среди которых и значительные подтопления улиц и домов.

Последствиями мощных ливней, которые поливали Западную Украину с середины июня, стали огромные наводнения, напоминает 24 канал . Особенно пострадали Закарпатье, Буковина и Ивано-Франковская область.

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Непогода разрушила немало дорог, много населенных пунктов в регионах запада страны были затоплены. Известно и о гибели не менее трех человек. Есть и такие, которые числятся пропавшими без вести.

Президент Украины Владимир Зеленский уже попросил международных партнеров о помощи в преодолении последствий непогоды.

27 июня жители Львовской области также публиковали фото и видео непогоды в своих населенных пунктах и ​​беспокойством пишут о возможных последствиях.

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