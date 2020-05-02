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      Киев накрыла сильная гроза: шел дождь с градом – фото, видео

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      Град и сильная гроза в Киеве 2 мая 2020 – видео, фото
      У Києві сильна гроза / 24 канал

      В столице Украины прошла гроза и сильный дождь с градом. Синоптики прогнозируют осадки в Киеве до конца суток 2 мая. Ожидается также мощный ветер. В городе объявили 1 уровень опасности.

      До кінця доби у Києві йтимуть дощі, місто накриватимуть грози, повідомили в Укргідрометцентрі.

      Зверніть увагу Українців попередили про грози: де і коли

      Крім того, очікуються пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду. У столиці оголосили 1 рівень небезпеки (жовтий).

      Наразі опади у столиці припинилися. Однак внаслідок сильних дощів з градом затопило вулиці Києва.

      дощ і гроза у Києві
      Київ накрила гроза / Фото 24 каналу

      Дощ та гроза у Києві
      Вулиці столиці затопило / Фото 24 каналу

      Сильний дощ та гроза у Києві: відео

      До слова, 2 травня дощі та грози охопили також Житомирську, Вінницьку та Київську області. 

      Основні рекомендації під час сильного вітру:

      • усі вікна потрібно щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
      • якщо ви опинилися на вулиці, то варто триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
      • у випадку сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
      • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

      що не можна робити під час грози поради картинка
      Що не можна робити під час грози / Інфографіка 24 каналу

      як врятуватися від блискавки поради що робити
      Як врятуватися від блискавки / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Погода Новости Киева Непогода в Украине
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