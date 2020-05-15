Как грамотно сочетать сыр и вино: инфографика

За время карантина все мы стали доморощенными сомелье. Хотя летние площадки уже и открылись, умение сочетать вино с правильной закуской пригодится каждому. Традиционная закуска к вину – сыры. Однако только правильно подобранный сыр подчеркнет вкус напитка.

Сыр лучше подобрать к разным сортам вина – рассказывает 24 канал. Помните: чем интенсивнее вкус и запах сыра – тем насыщеннее должно быть вино. А в последнее время украинские производители радуют сортами различных сыров и вина. Поэтому выбрать есть из чего!

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Сыр с голубой плесенью

Если вам по вкусу десертные сладкие вина или крепкие портвейны – подавайте их с сырами с голубой плесенью. Речь идет о таких сорта сыра, как Горгонзола, Дорблю, Рокфор.

Твердые сыры из коровьего молока

Если вы любите спокойные твердые сыры без ярко выраженного запаха и вкуса, такие как Эдем или Гауда, – попробуйте к ним бокал легкого белого вина.

Сыр с белой плесенью

Рислинг, совиньон идеально оттенит вкус сыров на основе коровьего молока с белой пенициллиновой пленкой. Речь идет в частности о Бри и Камамбере.

Козьи сыры

Специфические, солоноватые сыры из козьего вина хорошо сочетаются с кислыми винами. Очень вкусно, если вино еще и имеет фруктовый аромат.

Молодые сыры

Если хотите подчеркнуть молодые сыры: Моцареллу, Сулугути, Рикотту, Фету – выбирайте легкие молодые вина. Розовое или белое вино идеально подчеркнут нежные вкусы молодого сыра.