Грамотно запуганный избиратель приравнивается к хорошо накормленному? – Ходорковский о Путине

18 марта - в день аннексии Крыма - в России запланированы выборы президента. Шансы четвертый раз возглавить Российскую Федерацию имеет Владимир Путин, который 1 марта выступил с обращением к Федеральному собранию РФ.

Путин во время своей речи убеждал, что Москва сумела ответить на "ракетный вызов" США и создать эффективные противоракетные системы.

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Такие слова не обошли главных российских оппозиционеров. Михаил Ходорковский по этому поводу написал: "Про оружие массового поражения Путин говорит с гораздо большей заинтересованностью, чем про сбережение народа России. Видео показывает, времени не жалеет... Грамотно запуганный избиратель приравнивается к хорошо накормленному?"

Про оружие массового поражения Путин говорит с гораздо большей заинтересованностью, чем про сбережение народа России. Видео показывает, времени не жалеет... Грамотно запуганный избиратель приравнивается к хорошо накормленному? — Ходорковский Михаил (@mich261213) 1 березня 2018 р.

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Алексей Навальный тоже не очень сдерживался в соцсети.

АХАХАХАХА. Они там реально в маразме. А от маразма лечатся кокаином. https://t.co/7FrFq1L31h — Alexey Navalny (@navalny) 1 березня 2018 р.

Стоит отметить, что в Вашингтоне резко прокомментировали заявления главы Кремля Владимира Путина о наличии у России вооружений, которые "значительно опережают США". А в Госдепе США рассказали, как планируют ответить на ракетную угрозу со стороны России.