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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Грамотно запуганный избиратель приравнивается к хорошо накормленному? – Ходорковский о Путине

365 Читати новину українською
Путин пугает мир своими ракетами
Путин пугает мир своими ракетами / ТСН

18 марта - в день аннексии Крыма - в России запланированы выборы президента. Шансы четвертый раз возглавить Российскую Федерацию имеет Владимир Путин, который 1 марта выступил с обращением к Федеральному собранию РФ.

Путин во время своей речи убеждал, что Москва сумела ответить на "ракетный вызов" США и создать эффективные противоракетные системы.

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Такие слова не обошли главных российских оппозиционеров. Михаил Ходорковский по этому поводу написал: "Про оружие массового поражения Путин говорит с гораздо большей заинтересованностью, чем про сбережение народа России. Видео показывает, времени не жалеет... Грамотно запуганный избиратель приравнивается к хорошо накормленному?"

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Алексей Навальный тоже не очень сдерживался в соцсети.

Стоит отметить, что в Вашингтоне резко прокомментировали заявления главы Кремля Владимира Путина о наличии у России вооружений, которые "значительно опережают США". А в Госдепе США рассказали, как планируют ответить на ракетную угрозу со стороны России.

Теги: Владимир Путин Новости России Новости политики Михаил Ходорковский Алексей Навальный
Источник: 24 Канал
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