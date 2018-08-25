Гран-при Бельгии: первым будет стартовать Хэмилтон, пилоты Force India стали авторами сенсации

На Гран-при Бельгии состоялась квалификация перед гонкой, которая стартует в воскресенье, 26 августа. Первое место довольно прогнозируемо занял пилот Mercedes Льюис Хэмилтон. Вторым будет стартовать его главный соперник в этом сезоне – Себастьян Феттель на Ferrari. А вот второй ряд заняли два пилота Force India – Эстебан Окон и Серхио Перес.

Такой результат можно объяснить тем, что во время третьего сегмента квалификации начался дождь. Поэтому команды потеряли много времени, когда пилоты были вынуждены менять резину.

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Однако Хэмилтону удалось получить поул-позишин благодаря тому, что в его последней попытке трасса была уже во многих местах сухой. Он показал время 1'58.179 и будет стартовать с первого места.

0,7 секунды британцу проиграл немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель. Хотя именно он лидировал почти все время квалификации.



Сразу за ними с третьего и четвертого места будут стартовать пилоты Force India – Эстебан Окон и Серхио Перес соответственно. Они проиграли лидеру более 3 секунд.



Роман Грожан с Haas завоевал себе пятую стартовую решетку. Только с шестой позиции будет стартовать Кими Райкконен на Ferrari. За ними – пилоты Red Bull Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо.

Напомним, пилоты Mercedes Валттери Ботттас и Renault Нико Хюлкенберг на Гран-при Бельгии в Спа будут стартовать с последних мест.

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