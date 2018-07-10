Гран-при Великобритании-2018: рекордный поул Хэмилтона и другие интересные факты

На этих выходных состоялось гран-при Великобритании-2018. Победу в нем одержал Себастьян Феттель. Вторым финишировал Льюис Хэмилтон, который все же сдержал напор Кими Райкконена на последних кругах.

Издание ua.motorsport.com собрало интересную статистику с десятого этапа Формулы-1 гран-при Великобритании 2018 года.

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1. Льюис Хэмилтон обновил собственный рекорд по количеству поулов в Формуле 1 – 76.

2. Это также рекордный шестой поул в Великобритании. Ранее рекорд принадлежал Джиму Кларку – пять поулов (три в Сильверстоуне, один в Эйнтри, один в Брэндс Хэтч).

3. Хэмилтон стал лишь вторым в истории Ф1, кому пришлось стартовать на домашнем этапе с поула шесть раз. До него это сделал только его кумир Айртон Сенна на гран-при Бразилии.

4. Хэмилтон получил поул с абсолютным рекордом трассы в современной конфигурации – 1.25,892.

5. Себастьян Феттель одержал 51-ю победу и сравнялся по этому показателю с Аленом Простом.

6. Феттель прервал удивительную серию Хэмилтона из четырех побед на Гран Великобритании подряд.

7. В пяти последних гонках Mercedes выиграла только одну гонку. Последний раз такое было в далеком 2013 году.

8. Себастьян Феттель проехал 34-й раз в карьере быстрейший круг в гонке.

9. Кими Райкконен сравнялся с Фернандо Алонсо по количеству подиумов – 97.

10. Кими уже в течение 27 подиумов ни разу не выигрывал.

11. Даниэль Риккардо продолжил традицию 2018 года – в этом сезоне на подиум он поднимается только в случае победы.

12. Фернандо Алонсо завершил в зачетной зоне 200-ю гонку. Больше только у Михаэля Шумахера – 221. На пятки наступает Райкконен – ​​195.

13. В этой гонке было 28 обгонов, 12 из которых принадлежат Хэмилтону, который после столкновения с Райкконеном вынужден был прорываться из последних мест.

14. Восхождение Шарля Леклера из-за незакрепленного колеса и авария Маркуса Эрикссона означают, что Sauber не финишировала в полном составе впервые с гран-при Монако 2017 года.

15. Ромен Грожан в четвертый раз за сезон попал в аварию. Это больше, чем в 2016 и 2017 годах, когда это произошло по три раза.

16. Брэндон Хартли уже в седьмой раз не смог завершить гонку из-за механических проблем. В общем он не смог финишировать в половине гонок, в которых стартовал – это больше остальных гонщиков в существующем пелотоне. Ближайший – Грожан (не финишировал в 29,55% гонок).