Кроме повреждений конечностей, у него в теле застряли осколки боеприпаса. Это произошло примерно в 10 часов вечера 18 октября.

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Пьяный разбирал гранату

По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В этот вечер он решил разрядить запал от гранаты.

Почему именно произошел взрыв, следователи устанавливают. Пострадавшему 45 лет, и он до сих пор находится в больнице.

Похожий случай недавно

В Калуше на Ивано-Франковщине 1 сентября прогремел взрыв в 5-этажке. Впоследствии сообщили, что там взорвалась граната.

Как следствие, погиб мужчина, который находился тогда в квартире. Следователи собрали осколки устройства в квартире и направили их на экспертизу.