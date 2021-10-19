Кроме повреждений конечностей, у него в теле застряли осколки боеприпаса. Это произошло примерно в 10 часов вечера 18 октября.
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Пьяный разбирал гранату
По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В этот вечер он решил разрядить запал от гранаты.
Почему именно произошел взрыв, следователи устанавливают. Пострадавшему 45 лет, и он до сих пор находится в больнице.
Похожий случай недавно
В Калуше на Ивано-Франковщине 1 сентября прогремел взрыв в 5-этажке. Впоследствии сообщили, что там взорвалась граната.
Как следствие, погиб мужчина, который находился тогда в квартире. Следователи собрали осколки устройства в квартире и направили их на экспертизу.