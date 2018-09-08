Гранатомет в мешке: в Луганской области полицейские изъяли у женщины опасное оружие

В стране продолжается общегосударственная операция "Оружие и взрывчатка", в рамках которой проводят санкционированные обыски подозрительных сооружений и помещений. Один из таких обысков принес неожиданный результат.

В селе Пивневое Кременского района Луганской области правоохранители обнаружили в хозяйственной постройке жилища 45-летней местной жительницы гранатомет в мешке.

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Откуда женщина получила этот смертоносный предмет, почему скрывала и хранила его – будет выяснять следствие.



Мешок, в который был завернут гранатомет



Гранатомет изъяли и отправили на соответствующие экспертизы.



Изъятый гранатомет

Напомним, ранее сообщалось, что 6 сентября в Хмельницкой области, в городе Шепетовка, в автомобиле гражданина Молдовы нашли наркотики и гранату, а в доме – гранатометный выстрел.