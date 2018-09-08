15:27
8 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
20°C 13°C
  • воскресенье
    23°C 15°C
  • понедельник
    20°C 15°C
  • вторник
    21°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. В космос с водочным двигателем РФ. Православный Ватикан
Вєсті Кремля
22:32, 7 сентября
Вести.UA. Зачем Марченко бурит землю. "Палево" нардепов на провокации от журналистов
Вєсті.UA
21:16, 7 сентября
Восточный экспресс: почему перевозчики беспрепятственно ездят через блокпосты на Донбассе
ЦРУ
09:00, 7 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Самолет АН-2
Згадати все
17:44, 7 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Гранатомет в мешке: в Луганской области полицейские изъяли у женщины опасное оружие

60 Читати новину українською
В Луганской области полицейские изъяли у женщины гранатомет
В Луганской области полицейские изъяли у женщины гранатомет / 24 канал

В стране продолжается общегосударственная операция "Оружие и взрывчатка", в рамках которой проводят санкционированные обыски подозрительных сооружений и помещений. Один из таких обысков принес неожиданный результат.

В селе Пивневое Кременского района Луганской области правоохранители обнаружили в хозяйственной постройке жилища 45-летней местной жительницы гранатомет в мешке.

Читайте также: Что может спасти жизнь украинским военным на передовой: красноречивое видео

Откуда женщина получила этот смертоносный предмет, почему скрывала и хранила его – будет выяснять следствие.


Мешок, в который был завернут гранатомет

Гранатомет изъяли и отправили на соответствующие экспертизы.


Изъятый гранатомет

Напомним, ранее сообщалось, что 6 сентября в Хмельницкой области, в городе Шепетовка, в автомобиле гражданина Молдовы нашли наркотики и гранату, а в доме – гранатометный выстрел.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Оружие Полиция Новости Луганска
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Поведение Януковича привело к критическому моменту, - Туск
 25 января 2014 , 06:44 8
Прокурор: Факт издевательства над заключенными Бердянской колонии подтвердился
 21 февраля 2012 , 20:23 3
Полузащитник "Динамо" подписал новый контракт с клубом
 19 декабря 2016 , 14:10
Маркевич может работать в турецком клубе, тренер попросил два трансфера
 20 апреля 2017 , 12:23
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук