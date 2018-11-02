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      Грандиозное шоу Victoria's Secret: что известно о модном событии

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      Шоу Victoria's Secret: названа дата
      Шоу Victoria's Secret: названа дата / Getty Images

      Бренд білизно Victoria's Secret готовит традиционное фешен-шоу, которое обычно происходит в конце осени или начале зимы. Основная часть события – это выход "ангелов" Victoria's Secret, которые демонстрируют драгоценные бра, которые могут стоить миллионы долларов.

      Организаторы Victoria's Secret уже назвали имена музыкальных гостей, а также дату.

      Читайте также: Как модели готовятся к грандиозному шоу Victoria's Secret

      Когда и где состоится шоу

      Victoria's Secret Fashion Show Holiday состоится в воскресенье, 2 декабря. А транслировать грандиозное событие будет канал ABC.

      В этом году шоу пройдет в Нью-Йорке. Напомним, в прошлый раз событие произошло в Шанхае.

      Кто будет выступать

      Традиционно шоу сопровождают выступления известных исполнителей. Так, в 2018 году на подиуме будет петь: Bebe Rexha, The Chainsmokers, Halsey, Kelsea Ballerini, Rita Ora, Shawn Mendes и The Struts.

      Кто выйдет на подиум

      В показе примут участие известные модели бренда, которых называют "ангелами": Адриана Лима, Принслу, Кэндис Свейнпол, Эльза Хоск, Жасмин Тукс, Жозефин Скривер, Лаис Рибейро, Марта Хант, Сара Сампайо, Стелла Максвелл Тейлор Хилл, Кендалл Дженнер, а также сестры Хадид.

      Коллаборация с дизайнером

      Во время шоу презентуют новую коллаборации Victoria's Secret с британским дизайнером Мари Катранзу.

       

      Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret
      Источник: 24 Канал
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