Грандиозное шоу Victoria's Secret: что известно о модном событии

Бренд білизно Victoria's Secret готовит традиционное фешен-шоу, которое обычно происходит в конце осени или начале зимы. Основная часть события – это выход "ангелов" Victoria's Secret, которые демонстрируют драгоценные бра, которые могут стоить миллионы долларов.

Организаторы Victoria's Secret уже назвали имена музыкальных гостей, а также дату.

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Когда и где состоится шоу

Victoria's Secret Fashion Show Holiday состоится в воскресенье, 2 декабря. А транслировать грандиозное событие будет канал ABC.

В этом году шоу пройдет в Нью-Йорке. Напомним, в прошлый раз событие произошло в Шанхае.

Кто будет выступать

Традиционно шоу сопровождают выступления известных исполнителей. Так, в 2018 году на подиуме будет петь: Bebe Rexha, The Chainsmokers, Halsey, Kelsea Ballerini, Rita Ora, Shawn Mendes и The Struts.

Кто выйдет на подиум

В показе примут участие известные модели бренда, которых называют "ангелами": Адриана Лима, Принслу, Кэндис Свейнпол, Эльза Хоск, Жасмин Тукс, Жозефин Скривер, Лаис Рибейро, Марта Хант, Сара Сампайо, Стелла Максвелл Тейлор Хилл, Кендалл Дженнер, а также сестры Хадид.

Коллаборация с дизайнером

Во время шоу презентуют новую коллаборации Victoria's Secret с британским дизайнером Мари Катранзу.