Грандиозное выступление Imagine Dragons в Киеве: чем запомнится концерт

Столичный НСК "Олимпийский" второй день подряд становится своеобразной меккой для меломанов. Ведь на стадионе вслед за концертом группы "Океан Эльзы" выступили популярные музыканты Imagine Dragons. Журналисты LifeStyle 24 решили подвести итоги и рассказать, чем запомнится для меломанов последний день лета 2018 года.

Еще в январе 2018 года украинцы узнали, что 31 августа популярная группа Imagine Dragons впервые приедет в Киев. Все меломаны и поклонники коллектива сразу же выстроились в онлайн-очереди за покупкой билетов. Следовательно в первый день немало мест на стадионе "Олимпийский" уже были забронированы.

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И хоть стоимость билетов стартовала от 749 грн, это никак не повлияло на количество фанатов, которые пришли на концерт Imagine Dragons. Весь стадион был полностью заполнен, а люди в унисон танцевали и прыгали, слушая зажигательные треки американской рок-группы.

Допис, поширений Viktoria Ridzel (@viria94) 31 Сер 2018 р. о 2:04 PDT

Допис, поширений ✦ Anton Litvyak✦ (@anton_litvyak) 31 Сер 2018 р. о 3:14 PDT

И попасть на выступление любимой группы было не так просто: люди должны были пройти три уровня проверки билетов. Так, сначала полиция на входе просматривала билеты, потом работники секторов и на самом стадионе перед входом на трибуны тоже проводилась проверка. Так более 1500 человек, которые приобрели билеты на ненадежных сайтах, стали жертвами мошенников. Разочарованные украинцы долго объясняли организаторам концерта и правоохранителям, что произошло, и просили все же пропустить их на стадион. Однако помочь обманутым меломанам все же не смогли.

Выступление Imagine Dragons в Киеве/24 канал

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Тысячи людей вынуждены были слушать выступление Imagine Dragons за пределами НСК "Олимпийский". Те же, кто попал на концерт группы, не сдерживали своих эмоций. Люди с восторгом подпевали слова любимых треков и включали фонарики в своих смартфонах, создавая невероятную атмосферу на стадионе.

Допис, поширений (@zhenyakorotkov) 31 Сер 2018 р. о 11:57 PDT

Во время выступления солист группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс поднял вверх украинский флаг. Произошло это во время исполнения хита "it's time". Кроме этого, вокалист обратился к украинцам со словами не бояться давления, которое осуществляют другие.

Допис, поширений Kate Levi (@katereyy) 31 Сер 2018 р. о 4:54 PDT

Кроме этого, артист сделал неожиданное признание, рассказав, что он страдал депрессией на протяжении долгого периода. В одном из интервью Дэн Рейнольдс заявлял, что потерял, как смысл жизни, так и семью, поэтому искал помощи. Со сцены "Олимпийского" артист обратился ко всем, кто имеет такую же проблему, как у него, розчувствовав украинских сторонников.

"Этой ночью хочу сказать одну вещь. В нашей культуре, в нашем обществе наблюдается клеймение, что бьет по нашей юности, даже убивает нашу юность. Во время общения с терапевтами нам следует говорить открыто и честно о депрессии и тревоге. Много лет назад мне поставили диагноз "депрессия", но это не та вещь, которой стоит стесняться. Это не то, что делает меня слабым, это не то, что делает меня разбитым. Уверен, здесь есть много людей, которые также страдают от депрессии и тревоги. Знайте, я – с вами, я люблю вас. Все будет хорошо, держитесь. Вы не сломаны, ваша жизнь всегда является достойным того, чтобы жить. Никогда не забирайте свою жизнь от нас. Мы нуждаемся в Вас, мы любим Вас", – обратился к сторонникам Дэн Рейнольдс.

Смотрите видео обращение Дэна Рейнольдса к сторонникам:

Украинские звезды также посетили концерт Imagine Dragons. В частности, певица Джамала, телеведущие Катя Осадчая и Артем Гагарин опубликовали в Stories видео с выступления американцев.

Тот случай, когда не нужно лишних спецэффектов, одежды, балета. Только честная позиция, невероятная музыка, подача, крутой тембр и харизма которой бы хватило на пять стадионов,

– рассказала Катя Осадчая.

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha) 31 Сер 2018 р. о 3:20 PDT

Невероятная атмосфера, эффектное выступление Дэна Рейнольдса и зажигательные треки, слова которых подпевали тысячи поклонников – этим запомнится грандиозное выступление рок-группы Imagine Dragons. Этот день запомнится всем, кто стал частичкой грандиозного концерта американцев. Пока же сети разразились эффектными видео с выступления Imagine Dragons в Киеве.

Допис, поширений Alina Zomberg (@alina_zomberg) 31 Сер 2018 р. о 3:37 PDT

Допис, поширений Yulia Zhigutskaya (@yu_zhiga) 31 Сер 2018 р. о 6:37 PDT

Допис, поширений ᴅɪᴀɴᴀ ᴍᴀᴋᴏᴠᴇɪᴄʜᴜᴋ (@di.mkv) 1 Вер 2018 р. о 1:31 PDT

Допис, поширений ᴅɪᴀɴᴀ ᴍᴀᴋᴏᴠᴇɪᴄʜᴜᴋ (@di.mkv) 1 Вер 2018 р. о 1:21 PDT