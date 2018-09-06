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Грандиозный концерт к 50-летию Кузьмы: названы имена артистов, которые споют на "Арене Львов"

38 Читати новину українською
Концерт памяти Кузьмы
Концерт памяти Кузьмы / viva.ua

15 сентября, во Львове на стадионе "Арена Львов" состоится большой концерт к 50-летию Андрея "Кузьмы" Кузьменко. Более двух десятков звездных друзей-музыкантов Кузьмы споют песни группы "Скрябин". Начало концерта – в 19:00.

Как известно, 17 августа Андрею Кузьменко исполнилось бы 50. Друзья Кузьмы решили сделать ему подарок – большой стадионный концерт "Кузьма-50".

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Затем 15 сентября на "Арене Львов" известные и малоизвестные песни группы "Скрябин" будут петь Джамала, Тарас Чубай (группа "Плач Иеремии"), вокальная формация "Пиккардийская Терция", Александр Пономарев, Дмитрий Шуров (Ріапобой), Сергей Танчинец (группа "Без Ограничений"), Женя Галич (группа O. Torvald), Арсен Мирзоян, Павел Табаков, Тоня Матвиенко, Евгений Толочный, Мирослав Кувалдин (группа "The ВЙО"), TAYANNA, Сергей Кузин и Соня Сотник, Виктор Винник (группа "Мэри"), MamaRika, Ivan NAVI, LAUD, Ольга Горбачева, Маричка Яремчук, группы Green Grey, Yurcash, "Один в Каноэ", "Лесик Сам" и другие.

К слову, в день 50-летия Кузьмы компания-организатор Gastroli.ua презентовала в сети клип на песню "Сам себе страна". Эти кадры – уникальны, поскольку были сняты еще восемь с половиной лет назад в Днепре, а увидели свет только сейчас:

Скрябин – Сам Себе Страна (к 50-летию Андрея Кузьменко)

Билеты на концерт "Кузьма-50" можно купить по ссылке.

 

Теги: Новости Украины Музыка LifeStyle Новости Львова Андрей Кузьменко "Скрябин"
Источник: 24 канал
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